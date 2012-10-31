Самолеты снова начали летать в Нью-Йорк

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет полеты в Нью-Йорк. Первый рейс в Нью-Йорк вылетел в среду из аэропорта "Шереметьево".

Вылет рейса, запланированный на 15:40 по московскому времени, состоялся в 16:16, сообщает "Интерфакс". Ранее сообщалось об отмене всех рейсов среды из Москвы в Нью-Йорк.

Воздушное сообщение с Нью-Йорком полностью восстановлено. Отменен только один рейс 1 ноября, вылет которого был намечен на 8:20.

Компания сообщает, что пассажиры отмененных рейсов Москва-Нью-Йорк "Аэрофлота" могут сдать билеты без штрафа или изменить дату вылета.

Напомним, что рейсы многих авиакомпаний в Нью-Йорк были отменены из-за обрушившегося на восточное побережье США урагана "Сэнди". В результате стихийного бедствия более 70 человек погибли, а более шести миллионов американцев остаются без электричества.

Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг оценил последствия урагана как "чуть хуже худших прогнозов".