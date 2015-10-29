"Аэрофлот" создаст компанию для технического обслуживания самолетов группы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Аэрофлот" создаст дочернюю компанию для технического обслуживания своих самолетов. Такое решение было принято советом директоров "Аэрофлота" на заседании, сообщает пресс-служба перевозчика.

Также было принято решение исключить из состава правления "Аэрофлота" Дмитрия Сапрыкина, уволившегося из компании 2 октября в связи с переходом на работу на должность генерального директора "Трансаэро".

Ранее m24.ru сообщало, что "Аэрофлот" подал исковое заявление к "Трансаэро" на общую сумму в 3 миллиарда рублей. Дело принято 28 октября, производство по нему пока не началось. Дата рассмотрения иска также не назначена. 10 дней назад иск о признании "Трансаэро" банкротом подал один из кредиторов перевозчика – Сбербанк.