28 ноября 2016, 00:47

Транспорт

"Аэрофлот" отменил 14 рейсов из Москвы из-за непогоды

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

"Аэрофлот" отменил 14 авиарейсов, запланированных на 28 и 29 ноября из Москвы, из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба авиакомпании.

28 ноября отменены рейсы в Нижний Новгород, Копенгаген, Стокгольм, Берлин, Болонью. Также задержаны вылеты в Нижнекамск и Ставрополь.

29 ноября отменено шесть рейсов в Минеральные Воды, Варшаву, Копенгаген, Стокгольм, Берлин и Болонью.

Сейчас компания оповещает пассажиров.Тех, кто прибыл на регистрацию, обеспечат всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Они смогут улететь на последующих рейсах.

Погода в Москве в предстоящие дни будет изменчива: ожидается небольшой снегопад и сильный ветер, на дорогах образуется гололедица. Синоптики отмечают, что ноябрь в столице идет по графику самого холодного и второго по влажности месяца за последние 17 лет.

В ночь на понедельник ожидается от 0 до минус 2 градусов и западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Днем показатели термометров не изменятся, местами ожидаются порывы ветра до 12–17 метров в секунду.

