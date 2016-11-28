"Аэрофлот" отменил 14 рейсов из Москвы из-за непогоды

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
"Аэрофлот" отменил 14 авиарейсов, запланированных на 28 и 29 ноября из Москвы, из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба авиакомпании.
28 ноября отменены рейсы в Нижний Новгород, Копенгаген, Стокгольм, Берлин, Болонью. Также задержаны вылеты в Нижнекамск и Ставрополь.
29 ноября отменено шесть рейсов в Минеральные Воды, Варшаву, Копенгаген, Стокгольм, Берлин и Болонью.
Сейчас компания оповещает пассажиров.Тех, кто прибыл на регистрацию, обеспечат всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Они смогут улететь на последующих рейсах.
В ночь на понедельник ожидается от 0 до минус 2 градусов и западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Днем показатели термометров не изменятся, местами ожидаются порывы ветра до 12–17 метров в секунду.