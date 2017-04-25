Стюардесса "Аэрофлота" обжалует решение суда по иску о дискриминации

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Стюардесса "Аэрофлота" Евгения Магурина обжалует решение суда, который отказался удовлетворить иск к авиакомпании о дискриминации бортпроводников по возрасту и внешности, сообщает Агентство "Москва".

По словам Магуриной, она требует выплатить ей надбавку, которую сняли "за размер одежды" и выплатить компенсацию за моральный вред. При этом стюардесса подчеркнула, что не надеется получить большой суммы – максимум 10–15 тысяч рублей.

Член Общественного совета авиакомпании "Аэрофлот" Павел Данилин пояснил, что стюардесса просит доплатить ей 17 тысяч рублей, недоплаченных за полгода работы, и требует компенсацию в размере 500 тысяч рублей.