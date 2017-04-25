Стюардесса "Аэрофлота" обжалует решение суда по иску о дискриминации

Фото: ТАСС/Юрий Машков
Стюардесса "Аэрофлота" Евгения Магурина обжалует решение суда, который отказался удовлетворить иск к авиакомпании о дискриминации бортпроводников по возрасту и внешности, сообщает Агентство "Москва".
По словам Магуриной, она требует выплатить ей надбавку, которую сняли "за размер одежды" и выплатить компенсацию за моральный вред. При этом стюардесса подчеркнула, что не надеется получить большой суммы – максимум 10–15 тысяч рублей.
Член Общественного совета авиакомпании "Аэрофлот" Павел Данилин пояснил, что стюардесса просит доплатить ей 17 тысяч рублей, недоплаченных за полгода работы, и требует компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
В свою очередь, "Аэрофлот" опроверг информацию о дискриминации. В компании отметили, что придерживаются положений российского законодательства и не ущемляют работников по внешнему виду, возрасту, расовому и гендерному принципу, политическим и религиозным взглядам.
Пресненский районный суд Москвы отклонил иск стюардесс.