25 апреля 2017, 13:54

Происшествия

Стюардесса "Аэрофлота" обжалует решение суда по иску о дискриминации

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Стюардесса "Аэрофлота" Евгения Магурина обжалует решение суда, который отказался удовлетворить иск к авиакомпании о дискриминации бортпроводников по возрасту и внешности, сообщает Агентство "Москва".

По словам Магуриной, она требует выплатить ей надбавку, которую сняли "за размер одежды" и выплатить компенсацию за моральный вред. При этом стюардесса подчеркнула, что не надеется получить большой суммы – максимум 10–15 тысяч рублей.

Член Общественного совета авиакомпании "Аэрофлот" Павел Данилин пояснил, что стюардесса просит доплатить ей 17 тысяч рублей, недоплаченных за полгода работы, и требует компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Стюардессы "Аэрофлота" Евгения Магурина и Ирина Иерусалимская подали на авиакомпанию в суд из-за дискриминации по внешним данным и возрасту. Бортпроводницы просили признать незаконным пункт требований к внешнему виду членов экипажа, который позволяет работать на международных рейсах лишь стройным и молодым стюардессам.

В свою очередь, "Аэрофлот" опроверг информацию о дискриминации. В компании отметили, что придерживаются положений российского законодательства и не ущемляют работников по внешнему виду, возрасту, расовому и гендерному принципу, политическим и религиозным взглядам.

Пресненский районный суд Москвы отклонил иск стюардесс.

Аэрофлот суды иски стюардессы дискриминация

