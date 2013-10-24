Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября 2013, 20:36

Транспорт

Генеральный директор "Аэрофлота" переизбран на новый срок

Фото: ИТАР-ТАСС

Совет директоров "Аэрофлота" одобрил переизбрание генерального директора Виталия Савельева на новый срок.

Контракт будет продлен до 25 октября 2018 года.

Савельев возглавил компанию в 2009 году. До работы в "Аэрофлоте" он занимал пост вице-президента АФК "Система".

Кроме того, на внеочередном общем собрании акционеров "Аэрофлота" были рассмотрены условия лизинга пятидесяти новых воздушных судов Boeing B737-800/900ER, пяти лайнеров Airbus A321-200, а также изменение существенных условий сделки покупки 22 новых воздушных судов Airbus A350XWB, говорится на сайте "Аэрофлота".

Сайты по теме


Аэрофлот бизнес акционеры авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика