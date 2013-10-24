Генеральный директор "Аэрофлота" переизбран на новый срок

Фото: ИТАР-ТАСС

Совет директоров "Аэрофлота" одобрил переизбрание генерального директора Виталия Савельева на новый срок.

Контракт будет продлен до 25 октября 2018 года.

Савельев возглавил компанию в 2009 году. До работы в "Аэрофлоте" он занимал пост вице-президента АФК "Система".

Кроме того, на внеочередном общем собрании акционеров "Аэрофлота" были рассмотрены условия лизинга пятидесяти новых воздушных судов Boeing B737-800/900ER, пяти лайнеров Airbus A321-200, а также изменение существенных условий сделки покупки 22 новых воздушных судов Airbus A350XWB, говорится на сайте "Аэрофлота".