22 марта 2016, 13:25

Транспорт

Летевший в Брюссель самолет "Аэрофлота" ушел на посадку в Амстердам

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет "Аэрофлота", летевший в Брюссель, ушел на запасной аэродром в Амстердам, сообщает ТАСС.

Все пассажиры будут доставлены в Брюссель наземным транспортом.

Напомним, ранее в аэропорту Брюсселя прогремело два взрыва. По меньшей мере 17 человек погибли и более 30 были ранены. По некоторым данным, перед этим была слышна стрельба и крики на арабском языке.

В результате ЧП выбита часть стекол на фасаде здания, из терминала эвакуируют людей. В аэропорту нашли еще одну бомбу, которая не успела взорваться. Все рейсы отменены, с аэропортом прервано железнодорожное сообщение.

Затем взрыв прогремел в метро города. Предположительно, бомба взорвалась на станции Мальбек, расположенной в зоне "европейского" квартала. Метрополитен прекратил работу.

В настоящее время уровень террористической угрозы в Бельгии поднят до максимального, четвертого, при котором закрываются школы и детские учреждения.

