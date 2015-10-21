"Аэрофлот" получит более 50 международных направлений "Трансаэро"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Аэрофлоту" передадут 55–56 международных направлений "Трансаэро". Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия 1".

"Маршруты в первую очередь достанутся тем авиакомпаниям, которые взяли на себя основное бремя по решению тех проблем, которые возникли в связи с банкротством и отсутствием должного управления компании "Трансаэро". И принято решение о передаче части маршрутов группе компаний "Аэрофлот", – сказал Максим Соколов.

Так "Аэрофлоту" будет передано порядка 55–56 направлений.

Как отмечает министр транспорта России, это лишь небольшая часть маршрутов международных направлений, которыми обладала авиакомпания "Трансаэро". Всего их более 140. Остальные направления распределят между другими авиакомпаниями.

В Росавиацию не поступали документы о покупке "Трансаэро" компанией S7

Ранее 24.ru сообщало, что "Аэрофлот" готов взять 34 самолета и принять на работу шесть тысяч сотрудников "Трансаэро", но только при условии получения части маршрутов разорившейся авиакомпании.

Напомним, "Трансаэро", накопившая порядка 250 миллиардов рублей долга, находится на грани банкротства. Сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулирован с 26 октября. Начиная с этой даты, самолеты перевозчика больше не смогут подняться в воздух.

Всех пассажиров берет на себя группа компаний "Аэрофлот". Всего в настоящий момент перевезено около 1,9 миллиона пассажиров, на что "Аэрофлот" потратил около 17 миллиардов рублей.

Перевозка клиентов "Трансаэро" будет осуществляться до 15 декабря текущего года. Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 часов 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.

Ранее в СМИ была информация о покупке 51 процента акций "Трансаэро" совладельцем авиакомпании "Сибирь" (входит в группу S7 Airlines) Владиславом Филевым. Однако официального подтверждения о подписании соглашения ни в Минтрансе, ни в Росавиации на данный момент нет.