Аэрофлот получил тренажер, имитирующий все режимы полета

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Аэрофлот получил новые полнопилотажные тренажеры для SSJ-100, которые позволят пилотам тренировать и отрабатывать все режимы полета самолета.

Тренажер FFS (Full Flight System) SSJ-100 создает максимальное ощущение реального полета. Аппарат имитирует кабину пилота, оборудован специальными системами визуализации и реалистичной подвижности, сообщает пресс-служба компании «Аэрофлот».

Уже в конце сентября на новой аппаратуре закончатся монтажные работы. Затем тренажер пройдет проверку, тестирование и испытание, после чего он должен получить все необходимые сертификаты от авиационных властей для начала эксплуатации.

Обучение пилотов на новых тренажерах планируется начать в середине октября.

Тренажер FFS SSJ-100 изготовлен компанией Thales, специализирующейся на производстве электронных систем для оборонной, охранной и аэрокосмической промышленности.

Поставка нового тренажера была запланирована в рамках договора Аэрофлота с ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». По договору авиакомпания имеет право использовать тренажер бесплатно на протяжении 2500 часов в год.