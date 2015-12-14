Национализация производства спиртного и платные дороги

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Подарки на Новый год подорожали на 17%

Стоимость подарков на Новый год выросла в цене на 16,7 процента, сообщает "Российская газета".

Набор состоит из презентов для каждого члена семьи, похода в кино и обед в ресторане. В сумму вошли: триммер и одеколон главе семьи, его супруге - шерстяное пальто, старшему ребенку – смартфон, младшему – футбольный мяч и конструктор. Весь набор стоит в среднем по стране 29 723 рубля.

Производство спиртного предложили национализировать

Сенаторы предложили национализировать производство спиртных напитков в стране, пишет "Российская газета".

Это принесет в бюджет до 50 миллиардов рублей в год. И, кроме этого, позитивно повлияет на здоровье россиян.

Сохранение ключевой ставки поможет рублю – эксперты

Совет директоров ЦБ России решил оставить ключевую ставку на уровне 11 процентов. Эксперты считают, что это исключит дополнительное давление на рубль, пишет РБК.

Экономисты отмечают, что основным источником инфляционных рисков остается дальнейшее ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на фоне сохранения цен на нефть на низком уровне и замедления роста экономики Китая.

Оздоровлением СУ-155 займется банк "Российский капитал"

Банк "Российский капитал" займется финансированием санации стройфирмы СУ-155, пишет РБК.

Совладелец группы БИН Микаил Шишханов, куда входит кредитное учреждение, отметил, что это "социальная ответственность", потому что, считает он, если начнется хаос, пострадают и их компании в том числе.

Верховный суд хочет ограничить выплаты по издержкам

Верховный суд планирует сокращать выплаты по судебным издержкам в случае "явного их превышения", пишет газета "Ведомости".

Разумными ВС готов признать такие расходы, которые обычно взимаются за набор услуг при определенных обстоятельствах. Рейтинг и популярность адвокатов на стоимость издержек влиять не должна.

Число контрактников превысило количество срочников

Количество контрактников в 2015 году впервые превысило число призывников и составляет 352 тысячи человек, передает газета "Ведомости" со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

По словам главы ведомства, укомплектованность Вооруженных сил доведена до 92 процентов, а доля контрактников выросла за год на 10 процентов, причем в 2016 году их количество достигнет 384 тысяч человек.

Платные дороги в России признаны самыми дорогими в Европе

Максимальный тариф на российских платных дорогах составляет около 25 рублей за километр, тогда как в Италии, например, он вдвое ниже, пишут "Ведомости".

Одной из причин столь высокой стоимости проезда могут быть высокие издержки на строительство самих трасс, указывает советник юридической фирмы Dentos Илья Скрипников. Также надо учитывать сложность участков, обременения и другие дополнительные издержки.

Минздрав хочет ввести систему страховых поверенных

Минздрав с 2016 года планирует изменить функции страховых компаний и ввести систему страховых поверенных, которые будут лично отслеживать процесс лечения каждого застрахованного, пишет "Коммерсантъ".

Ведомство планирует прописать обязательность медсопровождения каждого человека конкретным поверенным, к которому пациент точно так же прикреплен, как и к врачу.

Почти 50 НПФ не вошли в систему гарантирования пенсионных накоплений

Около 50 негосударственных пенсионных фондов (НПФ) не вошли в систему гарантирования пенсионных накоплений, сообщает "Коммерсантъ".

Если НПФ не сделают этого до конца года, то будут вынуждены передать накопления в Пенсионный фонд России.