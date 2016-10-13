Российский самолет в Женеве "заминировал" по телефону гражданин Индии

Сообщившим о бомбе в самолете "Аэрофлота" оказался гражданин Индии. Об этом заявил консул РФ в Швейцарии Вадим Агрономов, передает телеканал "Москва 24".

Ранее СМИ сообщали, что злоумышленник – россиянин. "Как меня информировали в представительстве "Аэрофлота", о бомбе сообщил в телефонном звонке гражданин Индии", – отметил Агрономов.

Пресс-секретарь авиакомпании "Аэрофлот" также сообщил подробности происшествия. В 14:00 по Москве на телефон полиции аэропорта Женевы поступил звонок с информацией , что воздушное судно "Аэрофлота" заминировано. Было принято решение о проведении оперативно-следственных мероприятий.

Пассажиров с борта воздушного судна доставили в терминал для дополнительного досмотра. Также проводился дополнительный досмотр самого самолета и багажа пассажиров. По предварительной информации, звонивший задержан сотрудниками полиции.

Все пассажиры задержанного самолета смогут вылететь в Москву вечерним рейсом "Аэрофлота" из Женевы в 21:50 по местному времени.