"Аэрофлот" закончил переоформлять билеты пассажиров "Трансаэро"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Все билеты пассажиров "Трансаэро" перебронированы на рейсы "Аэрофлота" и других российских перевозчиков, сообщается на сайте "Аэрофлота".

"С начала сентября 2015 года перевезено более 1,87 миллиона пассажиров "Трансаэро", остальные пассажиры с датой полета до 15 декабря 2015 года перебронированы на рейсы "Аэрофлота" и других российских перевозчиков.

Таким образом, "Аэрофлот" полностью выполнил задачу по перевозке пассажиров "Трансаэро", – говорится в сообщении.

В настоящее время идет процесс выплаты компенсаций пассажирам отмененных рейсов "Трансаэро".

"В связи с окончанием переоформления пассажиров "Трансаэро" на рейсы группы "Аэрофлот" и других перевозчиков "Аэрофлот" объявляет о завершении работы оперативного штаба, функционирующего в ежедневном режиме с сентября 2015 года", – отметили в авиакомпании.

"Вечер": S7 вновь готова обсудить покупку "Трансаэро"

Напомним, "Трансаэро", накопившая порядка 250 миллиардов рублей долга, находится на грани банкротства. Сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулирован с 26 октября. Начиная с этой даты, самолеты перевозчика больше не смогут подняться в воздух.

Всех пассажиров берет на себя группа компаний "Аэрофлот". Перевозка клиентов "Трансаэро" будет осуществляться до 15 декабря текущего года. Люди, купившие билеты с вылетом после 00:00 часов 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.