Леонид Якубович прокомментировал скандал в Шереметьево

Леонид Якубович прокомментировал скандал в аэропорту

Задержка рейса Москва-Хошимин 15 марта, получившая широкую огласку благодаря видеоролику с участием телеведущего Леонида Якубовича, произошла из-за работы наземных служб, которые вовремя не сняли багаж с предыдущего рейса. Об этом Леонид Якубович рассказал в эфире телеканала "Москва 24".

По словам телеведущего, именно эту причину назвали представители авиакомпании "Аэрофлот", когда приносили извинения за задержку вылета.

"Если разобраться, я прошу только одного: пусть к нам по-человечески относятся. Потому что, если к нам относятся как к стаду баранов, как к скоту, то тогда и скотские выражения в обратный адрес тоже приемлемы", - добавил Якубович.

Транспортная прокуратура проводит собственное расследование случившегося.

Напомним, инцидент произошел в аэропорту Шереметьево еще в марте, однако известность получил в начале апреля. Рейс во вьетнамский Хошимин переносили несколько раз. По словам очевидцев, даже после четырех часов ожидания людям не объяснили причину задержки и не выдали положенную в такой ситуации воду. Леонид Якубович, оказавшийся в числе недовольных пассажиров, потребовал у представителей "Аэрофлота" документ с объяснением причин переноса рейса. При этом шоумен использовал оскорбительные выражения. Вскоре после вмешательства телеведущего была объявлена посадка.

В "Аэрофлоте" поведение телеведущего назвали хамским и сообщили о намерении подать против него судебный иск.