"Трансаэро" отменила 62 рейса на 9 октября

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Авиакомпания "Трансаэро" отменила 62 рейса, запланированных на 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба "Аэрофлота".

Отменены рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Норильск, Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, Омск, Самару, Калининград, Красноярск, Краснодар, Казань, Мурманск, Симферополь, а также в Берлин, Франкфурт, Вену, Ригу, Ереван.

Перевозкой пассажиров отмененных рейсов займется "Аэрофлот". Транзитных пассажиров отмененных доставят в пункт назначения со стыковкой в аэропорту Пулково или Шереметьево.

Остальные рейсы "Трансаэро", запланированные на 9 октября, "предварительно выполняются по расписанию". "В случае, если рейсы будут отменены, call-центр "Трансаэро" в обязательном порядке произведет оповещение", – говорится в сообщении.

Кроме того, перевозчик запустил сервис по проверке статуса рейсов на два дня вперед. Номер рейса необходимо указывать без кода UN.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" оказалась в сложном финансовом положении. 1 октября было принято решение о банкротстве "Трансаэро".

Также компания имеет обязательства в 20 миллиардов перед аэропортами и топливозаправочными компаниями. Общий долг "Трансаэро" перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Билеты авиакомпании "Трансаэро" с вылетом до 15 декабря и прилетом после этой даты будут аннулированы. Переоформить обратную дату вылета не получится, так как продажа билетов прекращена.