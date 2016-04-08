"Аэрофлот" отменил шесть рейсов в Италию

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В субботу "Аэрофлот" отменяет шесть рейсов в Рим, Милан и Болонью и обратно из-за забастовок в Италии, сообщила пресс-служба авиакомпании.

9 апреля отменяются следующие рейсы:

SU2402 Шереметьево – Рим;

SU2403 Рим - Шереметьево;

SU2410 Шереметьево – Милан;

SU2411 Милан - Шереметьево;

SU2424 Шереметьево – Болонья;

SU2425 Болонья – Шереметьево.

Пассажиров перевезут последующими рейсами. Также они могут вернуть билеты без штрафов по месту приобретения.

Кроме того, изменено время вылета рейса в Венецию на 11:45 и из Венеции в Шереметьево на 16:10 по московскому времени.

Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования "Аэрофлота": 8 (495) 223-55-55 (Москва), 8 (800) 444-5555 (звонок по России бесплатный) или в офисах собственных продаж авиакомпании.

Напомним, 7 апреля "Аэрофлот" отменил четыре рейса в Грецию из-за забастовки служащих греческой гражданской авиации. Авиадиспетчеры и сотрудники греческих служб гражданской авиации выступают против ликвидации системы соцобеспечения.

Также они не поддерживают продажу государственных аэропортов зарубежным компаниям: 14 из них, по заявлению местных властей, купит немецкий концерн. Акция начнется в 0:01 после полуночи 7 апреля и закончится в полночь того же дня.