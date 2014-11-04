После 5 лет "Аэрофлот" вернул топливный сбор на линии Москва-Санкт-Петербург

"Аэрофлот" вернул топливный сбор на линии Москва - Санкт-Петербург

"Аэрофлот" вернул топливный сбор на линии Москва - Санкт-Петербург, который отменили 5 лет назад. На цене прямых билетов между столицами это не отразится, сообщает телеканал "Москва 24".

Полторы тысячи просто перебросят из стоимости тарифа в сбор.Однако по кошельку петербургских трансферных пассажиров, а также участников программы "Аэрофлот-Бонус" это ударит, предупреждают эксперты. Цена билета туда-обратно из Питера через Москву будет на 3400 рублей выше, чем из столицы. Раньше разница составляла 400 рублей.

Примерно на три тысячи подорожал и премиальный билет. Такая доплата практически приравнивает его к обычному. Кстати, топливный сбор не имеет никакого отношения к цене топливной составляющей в стоимости билета и запрещен в большинстве стран Евросоюза и в США.