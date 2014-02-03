Пассажирам авиарейсов Москва - Сочи предложили олимпийское меню

Пассажирам "Аэрофлота", летящим из Москвы в столицу Зимних Игр-2014, с 1 февраля по 15 марта предлагают олимпийское меню, сообщили в понедельник в пресс-службе национального российского авиаперевозчика.

Некоторые блюда олимпийского меню "Аэрофлота" разработаны по рецептам традиционной русской кухни, попробовать их смогут пассажиры всех классов обслуживания, отмечается в сообщении.

В частности, летящим бизнес-классом предложат отведать кулебяку с рыбой, гурьевскую кашу, блины с осетровой и лососевой икрой, а пассажиров эконом-класса "Аэрофлота" будут потчевать филе сельди с винегретом, пшенной кашей с тыквой и говядиной с маринованным огурцом.

Со списком блюд гости Олимпиады могут ознакомиться как на русском, так и на английском языках.

Кроме того, каждый пассажир найдет на своем кресле подарок от авиакомпании - "набор болельщика", сказал сотрудник пресс-службы "Аэрофлота".

Напомним, XXII зимние Олимпийские игры в Сочи откроются уже на этой неделе - 7 февраля. Это будет первая "белая" Олимпиада, которая проводится в России.