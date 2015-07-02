"Аэрофлот" обеспокоен ростом числа авиадебоширов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" обеспокоился ростом числа дебоширов на рейсах. За полгода компания вынуждена была вернуть на землю три самолета из-за дебошей на борту, сообщает "Аэрофлот" в своем Twitter.

Раньше "Аэрофлот" сажал три рейса в год из-за дебоширов, но в последнее время количество буйных людей на борту растет.

За полгода было выявлено 394 агрессивных пассажира, которые тем или иным способом не давали нормально провести полет. Им отказывали в перевозке.

Накануне полицейские задержали в аэропорту Домодедово мужчину, который устроил дебош на борту самолета. Пассажир рейса Москва – Симферополь нецензурно ругал бортпроводника и вел себя агрессивно.

Дебошира сняли с рейса и доставили в дежурную часть аэропорта. Мужчина был пьян. Его привлекли к административной ответственности.

Что касается авиалайнера, то на полете этот инцидент никак не отразился. Самолет вылетел в пункт назначения без каких-либо задержек.

Самый громкий за последнее время дебош в самолете устроил бизнесмен из Саратова Сергей Кабалов. 11 января 2013 года Кабалов избил бортпроводника самолета тюменской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Москвы в Хургаду. Он был объявлен в международный розыск и в середине мая 2013 года был передан российским правоохранительным органам.

Вначале авиадебошир был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, однако позже Верховный суд смягчил ему приговор до года и 8 месяцев. В начале ноября прошлого года Сергей Кабалов вышел на свободу.