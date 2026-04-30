Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 16:32

Безопасность
Главная / Истории /

Эксперт Петров посоветовал имитировать свое присутствие в квартире на время отъезда

Под присмотром: как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники

В начале мая россиян ждут продолжительные выходные – с 1-го по 3-е и с 9-го по 11-е числа. Для многих это время путешествий или поездок за город, однако отсутствием хозяев могут воспользоваться воры, предупредили эксперты. Как подготовить жилье к своему отсутствию и не волноваться о сохранности имущества и домашних животных – в материале Москвы 24.

Безопасность дома

Фото: 123RF.com/djedzura

Перед отъездом на майские праздники необходимо продумать безопасность квартиры по нескольким направлениям. Охрана жилья – это целый комплекс мер, и лучше, когда задействована хотя бы половина из них, рассказал Москве 24 профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке Сергей Петров.

По его мнению, в первую очередь обязательно нужно оставить ключи соседу или любому другому человеку, которому хозяин квартиры доверяет и который сможет периодически приходить и проверять состояние замка, двери и квартиры в целом.

Если есть возможность, можно пригласить кого-то из родственников или знакомых пожить в квартире. Человеческий присмотр пока незаменим, потому что любая автоматика иногда дает сбои.
Сергей Петров
профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке

Однако, если такой вариант невозможен, Петров посоветовал установить различные датчики движения: прикосновения к замку, вставления чужого ключа – система сработает как сигнализация в автомобиле.

"Можно обратиться в одну из охранных фирм, которая оборудует коридор жилища малозаметными датчиками. Они не будут доставлять беспокойства, но помогут чувствовать себя спокойнее", – добавил эксперт.

Кроме того, по словам специалиста, сейчас доступно много других приборов: видеокамеры, датчики дыма, шума, движения, температуры, размыкания электричества. Есть и комплексные устройства, которые выполняют все эти функции.

"Они стоят немного, их уже много на рынке. Сейчас прошел тот период, когда это было ноу-хау. Такое устройство может помочь даже удаленно узнать об опасности и вовремя вызвать специализированные службы, например полицию, при несанкционированном проникновении", – уточнил эксперт.

Помимо этого, можно имитировать присутствие в квартире: например, оставлять включенными звуки – периодически работающий телевизор, лай собаки, шарканье о мебель.

"Плюс не стоит выкладывать в социальные сети и распространять информацию о своих планах: даты отъезда, стоимость билетов, куда и на сколько надо уехать, а также фотографии с отдыха. Все это является наводкой для тех, кто интересуется имуществом конкретного человека", – посоветовал эксперт.

Один дома

Фото: 123RF.com/mblach

При этом оставлять животных без ежедневного визуального контроля со стороны человека потенциально опасно даже на 2–3 дня, предупредил в беседе с Москвой 24 заместитель директора по научной работе, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины ФГБОУ ВО "Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)" Андрей Руденко.

"Если говорить о кошках, то теоретически, взрослое клинически здоровое животное может пережить пару суток в изоляции, но риски высоки: падение с высоты при открытом окне, острая задержка мочи на фоне стресса и сухого корма, заворот кишечника из-за проглоченной игрушки", – пояснил он.

Автокормушка и фонтан-поилка, по мнению ветеринара, лишь вспомогательные средства, и они не спасут при заклинивании механизма или отключении электричества.

Собак оставлять одних категорически нельзя. Отсутствие хозяина более 12–24 часов – тяжелейший стресс, чреватый разрушительным поведением и голодной рвотой. Выгул необходим минимум дважды в сутки. Только передержка или регулярные визиты ответственного человека могут помочь при желании покинуть дом на несколько дней без животного.
Андрей Руденко
доктор ветеринарных наук

При этом мелкие звери (грызуны, кролики) критически зависят от питьевой воды. Отказ шариковой поилки или ее засор приводит к гибели от обезвоживания в течение суток. Оставление без присмотра на несколько дней таких животных ни в коем случае недопустимо, добавил специалист.

"Говоря про птиц и аквариумных рыбок, автоматизация срабатывает лучше, но поломка обогревателя или компрессора может уничтожить всю экосистему. Необходим удаленный контроль, видеокамеры", – уточнил Руденко.

Автокормушки и поилки не панацея, резюмировал эксперт и пояснил, что присутствие человека в квартире в любом случае обязательно: это визит родственника или зооняни минимум 1–2 раза в сутки

Читайте также


Веткина Анастасия

безопасностьобществоистории

Главное

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика