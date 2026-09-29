Традиции и приметы Дня Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечают православные христиане 30 сентября. В честь праздника принято поздравлять всех женщин, носящих такие имена, а также благодарить матерей. Подробнее о традициях и приметах этого дня – в материале Москвы 24.

История праздника

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 30 сентября по новому стилю. История праздника уходит корнями во II век, время царствования императора Адриана в Риме. Жившая там вдова София имела троих дочерей – Веру, Надежду и Любовь – и воспитала их христианками.

Однако такой уклад жизни не понравился императору: он потребовал, чтобы девочки и мать отреклись от христианства и принесли подношение богине Артемиде. Однако дочери Софии не подчинились, даже после того, как их отправили к язычнице, которая должна была отговорить детей от веры в Христа.

После этого Адриан приказал подвергнуть детей пыткам, тем самым заставив Софию страдать. После зверских деяний женщина похоронила дочерей и два дня не отходила от их могилы. На третий Бог послал ей тихую смерть.

На момент гибели, согласно описанию жизни святых, старшей Вере было 12 лет, Надежде – 10, а Любови – 9. Позже Церковь причислила Софию и ее дочерей к лику святых как образец стойкости и веры.

Традиции и приметы

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

На Руси праздник называли "бабьи именины": он считался важным не только для тех, кого назвали в честь святых, но и для всех женщин. При этом было принято, чтобы не мужчины поздравляли девушек, а сами женщины – друг друга.

Кроме того, в этот день следовало оплакивать святую Софию и ее дочерей, а также тяжелую женскую долю. Считалось, что слезы помогают избавиться от обид, проблем и грусти. Для этого существовал целый ритуал: женщины собирались вместе, а затем начинали плакать. В честь этого праздник получил еще одно народное название – "всесветная бабья выть". Считалось, что такой плач помогал защитить семью от напастей.

После этого женщины накрывали праздничный стол. Поскольку исторически день связан с трагическими событиями, излишества в еде не приветствовались. Главным угощением считались традиционные караваи и пироги.

Также именинницам дарили иконы, ладанки и сладости. Женщины посещали церковь и просили о помощи, покупая три свечи: две зажигали у иконы Христа, а третью – в праздничном каравае. Затем читали молитву 40 раз и угощали пирогом всех тех, о ком заботились.



Молодежь собиралась на посиделки, где гадали, пели и знакомились друг с другом. Также в этот день приходили свататься. Однако играть свадьбы считалось дурным знаком: повод у праздника грустный, значит, и семейная жизнь будет таковой, верили предки. В этот день запрещалось обижать женщин, ругаться с ними и сквернословить в их присутствии. Кроме того, они освобождались от работы по дому, обязанности должны были взять на себя мужчины.

30 сентября внимательно наблюдали за природой, которая могла рассказать о погоде. Например, если встречались косяки летящих журавлей, то на Покров, который отмечается 14 октября, ждали морозы. Кроме того, появление синиц у дома сулило скорое похолодание. Если же в праздник не было осадков, это говорило о затяжной осени, а дождь 30 сентября предвещал снежную зиму и раннюю весну.

