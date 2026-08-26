Юрист Георгиева предупредила о штрафах за бронирование парковки детскими машинками

Автовладельцы из Москвы начали резервировать парковочные места во дворах с помощью игрушечных машинок: они ставят их на площадку, чтобы ту никто не занял днем. В том, как работает эта схема и насколько она законна, разбиралась Москва 24.

Маленький "арендатор"

Московские автолюбители соревнуются в креативе в борьбе за парковочные места. На смену камням пришел новый тренд – детские машинки. Их размеры варьируются от 25 до 60 сантиметров, что сопоставимо с прокатными моделями в городских парках.

При этом стандартное парковочное пространство – около 2,5 метра в ширину и до 6 метров в длину. Маленький "арендатор" ставится точно по центру, чтобы максимально затруднить въезд для других машин.

Поклонником такого метода стал житель Видного, фото его пластмассового BMW на парковке облетело соцсети и СМИ. С утра и весь день на месте стоит "миникар", вечером – полноценный внедорожник. При этом реакция соседей на такой перформанс разная. Одни улыбаются и умиляются, другие же, напротив, негодуют, называя подобное наглостью.

Самые возмущенные начали прижимать "малыша" своими машинами, на что владелец ответил им нецензурной надписью на лобовом стекле своего "миникара".

К слову, ранее еще один москвич отметился на общественной парковке розовым детским кабриолетом.

Это не первый случай, когда жители придумывают нестандартные способы занять место у дома. Например, в районе Чертаново Южное местные автолюбители используют другую схему уже много лет.

Задумка такова: днем место занимает старый, ржавый автомобиль, а вечером его сменяет хозяйская иномарка. Местные жители рассказали телеканалу Москва 24, что в их дворе происходит настоящий беспредел.





житель Чертанова Южного Здесь вечером вообще встать невозможно. Нам приходится либо ехать на платную парковку, либо искать во дворе дырки, чтобы где-то встать.

Ролик с таким "захватом" быстро разлетелся по соцсетям, а метод уже успели прозвать "парковкой по-чертановски".

Более традиционный вариант для столичных дворов – шлагбаумы. С ними попасть на стоянку могут только те, у кого есть доступ во двор. Приверженцы идеи пояснили, что раньше двор постоянно занимали такси и посторонние машины. Чтобы по вечерам не мучиться в поисках свободного места, собственники собрались и единогласно проголосовали за установку шлагбаум-системы.

Помехи движению

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Однако юрист, член Российской гильдии риелторов Алла Георгиева напомнила, что общественные парковочные места нельзя занимать ни под каким предлогом. И частое использование определенной территории не дает права каким-либо образом бронировать ее, объяснила эксперт в разговоре с Москвой 24.

По словам Георгиевой, существуют два типа подобных мест. Первый – городской, который является частью автомобильной дороги или иной территории, предназначенной для стоянки транспорта. Занятие такого места, например, игрушечной машиной создает помехи движению. Нарушителя можно привлечь к ответственности по статье 12.33 КоАП РФ, и за это гражданам грозит штраф от 5 000 до 10 000 рублей.





Алла Георгиева юрист, член Российской гильдии риелторов Однако игрушечная машина может не указать на личность нарушителя. Если на городской парковке стоит такой предмет, необходимо вызвать ГАИ, например, позвонив 112. Сотрудники приедут, зафиксируют нарушение. Или же человек может сам снять фото и видео и подать письменное обращение в этот орган. Однако, если не получится поймать момент самой парковки, а записи с камер или другие доказательства будут отсутствовать, сделать что-либо сложно.

Эксперт подчеркнула, что второй тип мест – парковки у многоквартирных домов, где действует тот же принцип. Это связано с тем, что земельный участок, относящийся к общему имуществу, принадлежит всем собственникам.

"Ответственность за нарушение зависит от региона. Например, в Москве за самовольную установку ограждений и иных устройств, мешающих движению транспорта или граждан, предусмотрено предупреждение или же штраф в 500–1000 рублей (7.9 КоАП Москвы)", – предупредила она.

По словам Георгиевой, в таком случае также важно снять нарушение на фото и видео. Специалист отметила, что хоть управляющая компания или ТСЖ и не могут привлекать к ответственности, но они способны все зафиксировать. Жители также имеют право обратиться в УК с просьбой предоставить видео с камер за конкретный день. Если известны точные часы, их лучше указать, это поможет быстрее найти запись, посоветовала юрист.

"Если не было общего собрания, решения (например, оформленного протоколом), которое закрепляло бы конкретное место за человеком, жильцы имеют право обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. После их заявления сотрудники проведут с нарушителем разъяснительную работу", – объяснила эксперт.

Как поступить по закону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Специалист отметила, что существует несколько законных вариантов долгосрочной аренды. Можно, например, оформить договор на городское парковочное место, тем самым закрепив его за конкретным плательщиком. Для этого необходимо обратиться в администрацию или департамент по благоустройству. Выбор инстанции зависит от расположения парковки. Чаще всего первичное обращение направляется в администрацию района, которая подскажет дальнейший порядок действий.



Алла Георгиева юрист, член Российской гильдии риелторов Если речь о парковке во дворе дома, обращаться необходимо в УК или ТСЖ. В любом случае перед принятием решения требуется провести общее собрание собственников жилья, протоколом которого закрепляется предоставление конкретного места в аренду. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей собственников. Арендатор станет вносить платежи, которые поступают на специальный счет, а УК или ТСЖ распоряжаются средствами, например, направляя на благоустройство или другие нужды.

Однако Георгиева предупредила, что на практике реализовать это бывает сложно. В условиях плотной застройки, когда водители буквально борются за каждое свободное место, возможность собрать собственников и договориться о едином решении – редкость.

К тому же, если один житель арендует территорию, другие, скорее всего, последуют его примеру, что может привести к еще большей напряженности. Тем не менее в домах с достаточным количеством свободных мест такой вариант вполне применим, отметила она.