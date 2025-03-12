Актер Виктор Сухоруков заявил, что ему часто приписывают страшные диагнозы, но эта информация не соответствует действительности. Народный артист РФ отметил, что чувствует себя прекрасно и регулярно проходит обследования. Подробности – в материале Москвы 24.

"Осталось только цыганочку сплясать"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Булкин

Народный артист России Виктор Сухоруков перед премьерой фильма "Сталин" рассказал о своем самочувствии. По словам актера, он регулярно проходит обследования и следит за здоровьем, сообщает News.ru.





Виктор Сухоруков актер, народный артист РФ Какой у меня был инфаркт, я не знаю. Мне сказали врачи, что надо делать операцию, и я ее сделал. И сегодня я стою перед вами, осталось только цыганочку сплясать. Прекрасное самочувствие. Хожу на обследования, хожу.

Сухоруков также отметил, что часто видит сообщения в прессе о приписываемых ему страшных диагнозах. Актер нелестно высказался в адрес тех, кто публикует информацию, не проверяя ее.

"И вот пошел я сдавать анализы, и вдруг какая-то из ваших коллег, сволочь, пишет, что у меня онкология, что у меня взяли биопсию, что я уже одной ногой в могиле. Я презираю таких людей и считаю, что это неграмотно. Даже наврать толком не умеют. Наврите, но чтобы это было изящно", – сказал актер.

К слову, 10 ноября артисту исполнилось 75 лет. Звезду фильма "Брат-2" поздравил экс-солист группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец. Музыкант обратился к имениннику в своих соцсетях.

"Поздравляем с 75-летием легендарного артиста и самого настоящего адепта вечной молодости!" – написал музыкант.

Также Бобунец опубликовал архивный кадр со съемок клипа песни "Вечно молодой", в котором принял участие актер. Композиция стала саундтреком к фильму "Брат-2", в котором Сухоруков сыграл киллера Виктора Багрова, старшего брата главного героя в исполнении Сергея Бодрова-младшего.

Осложнения после инфаркта

В марте 2025 года Виктор Сухоруков перенес операцию на открытом сердце из-за инфаркта. Актеру сделали коронарное шунтирование, сообщил сайт "Московский комсомолец".





Виктор Сухоруков актер, народный артист РФ Читаю документ: острый инфаркт миокарда. <...> Ничего не предвещало. Я чувствовал себя как обычно отлично, готовился к поездке в Саратов. И весь февраль был у меня очень насыщенным – шесть городов по России, съемки в фильме "Красавица" в Петербурге. Нагрузки – сумасшедшие. И кто бы знал, что так случится…

Кроме того, во время операции выяснилось, что это уже второй инфаркт по счету – о перенесенном первом актер даже не знал. Сухоруков был впечатлен работой медиков.

"Важно, что операцию провели в Москве, провели успешно. Грандиозные врачи, грандиозные! Уже у меня начался курс реабилитации. И поэтому пришлось приостановить все запланированные выступления в марте. Я себя хорошо чувствую. Аппетит хороший. На груди у меня бандаж", – рассказал он о восстановлении после хирургического вмешательства.

Позже в телеграм-канале SHOT появилась информация о том, что у Сухорукова обнаружили осложнения. По данным источника, после операции актер прошел обширное обследование. В результате врачи выяснили, что у знаменитости якобы сильно изношены сосуды и есть риск инсульта.

"Онкоересь"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Булкин

Спустя полгода после операции – в октябре 2025-го – появилась информация, что актера экстренно госпитализировали с подозрением на онкологию. Якобы артист часто жаловался на кровотечения из носа, ухудшение слуха и общую слабость. СМИ сообщили, что во время осмотра врачи обнаружили у него доброкачественную опухоль в носовой полости и придаточных пазухах и провели операцию.

Однако эта информация не подтвердилась. В комментарии ТАСС Сухоруков сообщил, что никакой госпитализации не было и он находится в пути в Санкт-Петербург, чтобы сыграть там спектакль.

"Мы живем в такое насыщенное информационное время, только поспевай сочинять глупость об артисте", – сказал он.

При этом, отвечая на запросы других СМИ, Сухоруков назвал данные о диагнозе "великим заразным враньем" и "онкоересью", поблагодарив за беспокойство. Актер подчеркнул, что он в полном порядке и находится в плотном рабочем графике.