Критик Любимов ответил на слова Боярского о "кошмаре" в современном российском театре

Народный артист РСФСР Михаил Боярский назвал кошмаром современные постановки в российских театрах. В чем его претензии и как к такой резкой оценке относятся эксперты – в материале Москвы 24.

"Это чумка"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в интервью изданию "Собака.ru" признался, что не понимает происходящего на современной театральной сцене. Себя артист при этом назвал "ворчливым старикашкой без юмора".



Боярский рассказал, что перестал любить фильмы и спектакли, где главенствует режиссер, и именно из-за этого практически перестал сниматься и работать в театре.

"У него обычно одна фраза, которая все объясняет: "Я так вижу". 99% зрителей кричат: "Браво, бис!", а ведь смотреть невозможно", – признался артист.



(Фрейндлих. – Прим. ред.) смотреть на этот кошмар. Говорю ей: "Что же происходит с театром?" Она, человек интеллигентный, отвечает: "Это чумка, пройдет. Театр живет на выдохе и на вдохе". Она считает, все образуется: придет новый человек, и театр возродится. Я не верю. Зарекся. Уже не говорю про Басилашвили – он вообще лежит в больнице после некоторых спектаклей.

Михаил Боярский народный артист РСФСР Я ходил с Алисойсмотреть на этот кошмар. Говорю ей: "Что же происходит с театром?" Она, человек интеллигентный, отвечает: "Это чумка, пройдет. Театр живет на выдохе и на вдохе". Она считает, все образуется: придет новый человек, и театр возродится. Я не верю. Зарекся. Уже не говорю про Басилашвили – он вообще лежит в больнице после некоторых спектаклей.

Артист признался, что боится за зрителей и их детей, и задался вопросом, что будет дальше с артистами и театром.



"Все, что мы делали, было во благо. Материал был достойным зрителей. И из этого прорастали хорошие побеги! Они не учились материться, предавать, ходили в театральные студии, занимались спортом, стремились к чему-то, искренне любили, уважали женщин. Дай бог, чтобы в дальнейшем это вернулось", – сказал Боярский.

Вопросы к современному театру возникали и у других мэтров. К примеру, актер Олег Меньшиков разнес постановку "Гамлет" с Юрой Борисовым в главной роли, которую показывали в в МХТ имени А. П. Чехова. По его словам, "театр породил чудовище", и назвал спектакль катастрофой.

"Есть границы, за которыми глупость, скудоумие и слабоумие должны все-таки уже наказываться по закону", – заявил Меньшиков.

На претензии актера ответила его коллега Анна Чиповская, которая исполняет в "Гамлете" одну из ролей. Слова вроде "я не понимаю или мне не нравится, и значит, это плохо" она назвала "позицией незрелого человека".



Ранее председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков представил концепцию развития театра в России до 2035 года. Документ насчитывает более 800 страниц, над ним работали свыше 1,3 тысячи представителей отрасли.

"Выдающихся взлетов нет"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Театровед, театральный критик и заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Любимов в разговоре с Москвой 24 призвал рассматривать ситуацию на российской сцене с учетом контекста. Во-первых, стало ли лучше не только в театре, но и, например, в литературе, музыке или спорте, и во-вторых, с чем именно проводится сравнение.



"С одной стороны, выдающихся достижений давно не вспомнить. А с другой – я начал сезон с того, что сходил в Московский театр имени Пушкина на спектакль "Опера нищих". Могу сказать, что это лучшая постановка произведения Бертольта Брехта, которую видел за последние 60 с лишним лет. Поэтому что-то может быть хуже, а что-то – лучше", – отметил он.

По такой логике у англичан не было великих творцов после Уильяма Шекспира, а у немцев – после Гете и Шиллера. Если судить таким образом, последние 200 лет в европейской литературе и драматургии ничего не происходит, но это неверно, объяснил Любимов.

"Я готов согласиться с тем, что таких выдающихся взлетов, какие были во времена Михаила Щепкина, одного из основоположников реалистической школы сценической игры, и Павла Мочалова, актера-трагика романтического направления, или в эпоху Серебряного века, или в 1920-е годы прошлого столетия, может быть, действительно сейчас нет. И, возможно, будет очень нескоро", – уточнил эксперт.





Борис Любимов театровед, театральный критик и заслуженный деятель искусств РСФСР Но театр развивается и делает серьезные усилия. На мой взгляд, сегодня лучшее, что есть там, – это зритель, который наполняет зал и хочет получить важное и нужное. Так было всегда, во все самые трудные периоды жизни России. Это серьезное отношение к театру, мне кажется, сейчас нельзя пропустить, нельзя разменять на "жувыканье".

При этом, по его мнению, нельзя превращать постановку в "капустник": зачастую он побеждает серьезные спектакли, но театр с этим борется, в лучших работах достигает определенного уровня.



"Что касается мнения, будто нынешнее положение связано с режиссерами, которые работают по принципу "я так вижу" и ничего не поясняют. Таких режиссеров, как Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Евгений Вахтангов, а также тех, кого я застал на вершине: Георгий Товстоногов, Анатолий Эфрос, Олег Ефремов, – сейчас, может быть, действительно не так уж много. Людей такого масштаба, которые вели бы театр далеко и глубоко, зачастую не хватает, хотя отдельные несомненные удачи все-таки есть и их также надо подмечать", – резюмировал театровед.

"Театр – воспитательный институт"

Депутат Госдумы VIII созыва Ольга Казакова в разговоре с Москвой 24 отметила, что дискуссия, которая идет в творческой среде о качестве постановок, – логичный и полезный процесс.





Ольга Казакова депутат Госдумы VIII созыва То, что свою оценку в этой части дают именно деятели культуры с огромным опытом, это очень важно. Эти люди являются экспертами, профессионалами, авторитетами и наставниками в своей сфере. Уверена, что их мнение и оценку слышат и учитывают в своей работе те, кого это касается.

Основное – на сцене недопустимым должно оставаться нарушение законодательства. В остальном же регулятором выступают зрители и профессиональное сообщество, подчеркнула парламентарий.

"Страна богата разнообразием культуры, что позволяет зрителю выбрать из многих предложений. Я лично – зритель классического театра, но знаю огромное количество людей, которые предпочитают исключительно эксперименты или современное прочтение. В России разные театры – драматические, кукольные, оперы и оперетты, ТЮЗы, театры теней, школьные", – отметила Казакова.

Кроме того, создаются спектакли для слабослышащих и слабовидящих. В этой палитре можно выбрать именно то, что по душе. Депутат призвала не недооценивать зрителей: все негодное, не сочетающееся с высоким понятием "искусство", они "отметут как одномоментное, а лучшее будет востребовано годами".



"Сейчас идет работа над концепцией развития театрального дела в России. Я уверена, что эта работа и сам документ повлияют на повышение качества постановок. Как сказал председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, театр – это по-настоящему социальный, культурный, воспитательный и просветительский институт", – уточнила она.



Также совместно с министерством культуры РФ реализуется программа финансовой поддержки региональных и муниципальных театров по всей России. Такое решение принималось как раз для создания возможностей делать качественные постановки. Лучшие из них, созданные для детской аудитории по произведениям отечественных классиков, ежегодно награждаются премией правительства, заключила Казакова.

