Никита Высоцкий отреагировал на смерть французской актрисы Марины Влади

Французская актриса, вдова Владимира Высоцкого Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет. Подробнее о жизни знаменитости – в материале Москвы 24.
"Большая жизнь, масштабный человек"
Актриса Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет во Франции 24 сентября. Как сообщило агентство AFP со ссылкой на семью артистки, она ушла из жизни "дома, в окружении близких и животных". Родные знаменитости добавили, что она прожила "долгую, прекрасную и насыщенную жизнь". Другие подробности не раскрываются, в том числе неизвестны причины смерти, а также время и место похорон.
По некоторым данным, в последние годы актриса тяжело болела, а после перенесенного в 2022-м коронавируса ее состояние ухудшилось. Сын советского барда Владимира Высоцкого Никита отметил, что новость о смерти последней супруги отца стала для него неожиданностью, сообщает газета "Известия". Он добавил, что знал о тяжелой болезни, однако ее уход все равно потряс его.
Он также отметил, что с большим уважением относится к актрисе.
"Она сделала очень много, и в первую очередь я ее уважаю за то, что она сделала для отца моего. 12 лет, которые она была с ним, но я повторяю, у нее была огромная жизнь. Она, наверное, с 13 лет кормила свою семью после ранней смерти ее отца", – добавил Никита Высоцкий.
Он подчеркнул, что память о таких личностях важно сохранить.
"Человек резкий и эмоциональный"
По данным СМИ, уже с 2010-х Марина Влади стала реже появляться на публике. Последний раз она была в России в 2012-м: представила свой творческий вечер в Санкт-Петербурге.
Она располагала архивом Владимира Высоцкого: у нее были рукописи, переписки. Однако к 2015-му она почти все распродала или отдала в музеи, посвященные советскому барду. В январе 2026-го стало известно, что актриса передала свою любовную переписку с Высоцким в Росархив, однако поставила одно условие: попросила не публиковать письма при ее жизни, сообщил глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов в беседе с РИА Новости.
К слову, наследник Владимира Высоцкого Никита признавался летом 2022-го, что с Мариной Влади после смерти отца сложились "очень сложные отношения", сообщает сайт "Комсомольской правды". Он не стал отрицать, что находится с французской актрисой в состоянии конфликта и общается только через представителей.
"Первая, самая большая, она же и последняя ссора была вокруг памятника на могиле. Потом у Марины вышла книжка, в которой она очень резко и несправедливо написала о нескольких людях, в том числе и о моей семье. Она – человек резкий и эмоциональный. Многие вещи написала с чужих слов", – подчеркнул Никита Высоцкий.
Режиссер также отметил, что, несмотря на разногласия из-за книги, все равно рекомендует ее прочитать.
При этом Никита добавил, что "каких-то страшных претензий" друг к другу у них нет, они просто "чужие люди".
Блистательная карьера и удары судьбы
Фото: кадр из фильма "Сюжет для небольшого рассказа"; режиссер – Сергей Юткевич; производство – Мосфильм, Telcia Films
Марина Влади родилась в семье русских эмигрантов во французском городе Клиши 10 мая 1938-го. Мать была балериной, а отец – оперным певцом. В детстве занималась в парижском хореографическом училище при Гранд Опера. Впоследствии после смерти отца Марина взяла псевдоним Влади в честь него, сократив имя Владимир.
Дебют в кино состоялся в 11 лет: девочка сыграла эпизод в мелодраме Жана Жере "Летняя гроза". После чего она отметилась во второстепенных ролях в итальянских и французских комедиях и мелодрамах. Популярность она обрела после выхода французско-шведской картины Андре Мишеля "Колдунья" в 1955-м. Лента была снята по мотивам повести Александра Куприна "Олеся" и имела большой успех в СССР.
Затем снялась в нескольких проектах режиссера Робера Оссейна, за которого впоследствии вышла замуж. Помимо этого, известность ей принесла роль в картине Марко Феррери "Современная история", за которую актриса получилась приз Каннского кинофестиваля в номинации "Лучшая актриса".
Марина Влади снималась также и у советских режиссеров. В ее фильмографии есть роли в лентах Юрия Чулюкина "Королевская регата", Сергея Юткевича "Сюжет для небольшого рассказа", Станислава Говорухина "В поисках капитана Гранта". Всего на счету актрисы более 100 ролей. Ее талант был востребован и в театре.
Помимо этого, Марина Влади выпустила вместе с сестрами пластинки русских песен, которые имели большой успех. А также записала диск "Владимир Высоцкий и Марина Влади", на котором вместе с советским бардом исполнила его песни.
Всего Влади была замужем четыре раза. От брака с режиссером Робером Оссейном у нее осталось двое сыновей. Вторым супругом актрисы стал летчик и владелец авиакомпании Жан Клод Бруйе. У пары родился наследник. В третий раз она вышла замуж за легендарного советского актера, автора и исполнителя песен Владимира Высоцкого, их отношения продлились до смерти барда в 1980-м. В 1989-м она выпустила книгу о третьем супруге "Владимир, или Прерванный полет".
Впоследствии Марина Влади вышла замуж за онколога Леона Шварценберга, который умер от рака печени в 2003-м. После смерти четвертого супруга актриса, по данным СМИ, стала злоупотреблять алкоголем и впала в депрессию. Выйти из тяжелого состояния ей помогла необходимость заботиться о своих собаках.
Однако это не все удары судьбы, которые обрушились на Марину Влади. Журналисты также сообщали о жуткой трагедии: ее старший сын в возрасте 40 лет попал в жуткую аварию, после которой остался инвалидом, а две внучки актрисы погибли.