Никита Высоцкий отреагировал на смерть французской актрисы Марины Влади

Французская актриса, вдова Владимира Высоцкого Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет. Подробнее о жизни знаменитости – в материале Москвы 24.

"Большая жизнь, масштабный человек"

Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин

Актриса Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет во Франции 24 сентября. Как сообщило агентство AFP со ссылкой на семью артистки, она ушла из жизни "дома, в окружении близких и животных". Родные знаменитости добавили, что она прожила "долгую, прекрасную и насыщенную жизнь". Другие подробности не раскрываются, в том числе неизвестны причины смерти, а также время и место похорон.

По некоторым данным, в последние годы актриса тяжело болела, а после перенесенного в 2022-м коронавируса ее состояние ухудшилось. Сын советского барда Владимира Высоцкого Никита отметил, что новость о смерти последней супруги отца стала для него неожиданностью, сообщает газета "Известия". Он добавил, что знал о тяжелой болезни, однако ее уход все равно потряс его.





Никита Высоцкий актер, режиссер, сценарист, заслуженный работник культуры РФ Серьезная, большая жизнь, серьезный человек, масштабный человек. Очень грустно. Будем помнить.

Он также отметил, что с большим уважением относится к актрисе.

"Она сделала очень много, и в первую очередь я ее уважаю за то, что она сделала для отца моего. 12 лет, которые она была с ним, но я повторяю, у нее была огромная жизнь. Она, наверное, с 13 лет кормила свою семью после ранней смерти ее отца", – добавил Никита Высоцкий.

Он подчеркнул, что память о таких личностях важно сохранить.

"Человек резкий и эмоциональный"

По данным СМИ, уже с 2010-х Марина Влади стала реже появляться на публике. Последний раз она была в России в 2012-м: представила свой творческий вечер в Санкт-Петербурге.

Она располагала архивом Владимира Высоцкого: у нее были рукописи, переписки. Однако к 2015-му она почти все распродала или отдала в музеи, посвященные советскому барду. В январе 2026-го стало известно, что актриса передала свою любовную переписку с Высоцким в Росархив, однако поставила одно условие: попросила не публиковать письма при ее жизни, сообщил глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов в беседе с РИА Новости.





Андрей Артизов глава Федерального архивного агентства Есть определенные ограничения по документам, которые сам автор или наследник попросили пока не открывать. Вот в свое время Марина Влади передала документы, касающиеся жизни Владимира Высоцкого. Она попросила при ее жизни не публиковать и не допускать никого к ее любовной переписке с ним. Конечно, мы этому следуем, соблюдаем ее волю. Это так называемое право тайны личной жизни.

К слову, наследник Владимира Высоцкого Никита признавался летом 2022-го, что с Мариной Влади после смерти отца сложились "очень сложные отношения", сообщает сайт "Комсомольской правды". Он не стал отрицать, что находится с французской актрисой в состоянии конфликта и общается только через представителей.

"Первая, самая большая, она же и последняя ссора была вокруг памятника на могиле. Потом у Марины вышла книжка, в которой она очень резко и несправедливо написала о нескольких людях, в том числе и о моей семье. Она – человек резкий и эмоциональный. Многие вещи написала с чужих слов", – подчеркнул Никита Высоцкий.

Режиссер также отметил, что, несмотря на разногласия из-за книги, все равно рекомендует ее прочитать.





Никита Высоцкий актер, режиссер, сценарист, заслуженный работник культуры РФ Да, мы из-за нее поругались, да, там много несправедливости, касающейся моего деда, моей мамы, моего брата. Но по отношению к отцу это честная книга.

При этом Никита добавил, что "каких-то страшных претензий" друг к другу у них нет, они просто "чужие люди".

Блистательная карьера и удары судьбы

Фото: кадр из фильма "Сюжет для небольшого рассказа"; режиссер – Сергей Юткевич; производство – Мосфильм, Telcia Films

Марина Влади родилась в семье русских эмигрантов во французском городе Клиши 10 мая 1938-го. Мать была балериной, а отец – оперным певцом. В детстве занималась в парижском хореографическом училище при Гранд Опера. Впоследствии после смерти отца Марина взяла псевдоним Влади в честь него, сократив имя Владимир.

Дебют в кино состоялся в 11 лет: девочка сыграла эпизод в мелодраме Жана Жере "Летняя гроза". После чего она отметилась во второстепенных ролях в итальянских и французских комедиях и мелодрамах. Популярность она обрела после выхода французско-шведской картины Андре Мишеля "Колдунья" в 1955-м. Лента была снята по мотивам повести Александра Куприна "Олеся" и имела большой успех в СССР.

Затем снялась в нескольких проектах режиссера Робера Оссейна, за которого впоследствии вышла замуж. Помимо этого, известность ей принесла роль в картине Марко Феррери "Современная история", за которую актриса получилась приз Каннского кинофестиваля в номинации "Лучшая актриса".

Марина Влади снималась также и у советских режиссеров. В ее фильмографии есть роли в лентах Юрия Чулюкина "Королевская регата", Сергея Юткевича "Сюжет для небольшого рассказа", Станислава Говорухина "В поисках капитана Гранта". Всего на счету актрисы более 100 ролей. Ее талант был востребован и в театре.

Помимо этого, Марина Влади выпустила вместе с сестрами пластинки русских песен, которые имели большой успех. А также записала диск "Владимир Высоцкий и Марина Влади", на котором вместе с советским бардом исполнила его песни.

Всего Влади была замужем четыре раза. От брака с режиссером Робером Оссейном у нее осталось двое сыновей. Вторым супругом актрисы стал летчик и владелец авиакомпании Жан Клод Бруйе. У пары родился наследник. В третий раз она вышла замуж за легендарного советского актера, автора и исполнителя песен Владимира Высоцкого, их отношения продлились до смерти барда в 1980-м. В 1989-м она выпустила книгу о третьем супруге "Владимир, или Прерванный полет".

Впоследствии Марина Влади вышла замуж за онколога Леона Шварценберга, который умер от рака печени в 2003-м. После смерти четвертого супруга актриса, по данным СМИ, стала злоупотреблять алкоголем и впала в депрессию. Выйти из тяжелого состояния ей помогла необходимость заботиться о своих собаках.

Однако это не все удары судьбы, которые обрушились на Марину Влади. Журналисты также сообщали о жуткой трагедии: ее старший сын в возрасте 40 лет попал в жуткую аварию, после которой остался инвалидом, а две внучки актрисы погибли.