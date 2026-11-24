В Сети завирусились видео с жалобами родителей на неуважение от собственных детей. По мнению пользователей, такая тенденция сложилась из-за слишком мягкого воспитания, свойственного миллениалам. Как правильно выстраивать детско-родительские отношения, разбиралась Москва 24.

Из крайности в крайность

Современные родители начали переходить к тоталитарному воспитанию, поскольку мягкое взаимодействие с детьми уже обернулось неприятностями: взрослые не могут построить личные границы с несовершеннолетними, сообщил телеграм-канал Baza.

Поэтому если раньше многие мамы и папы рассчитывали растить ребят без криков и наказаний, то теперь уже не могут справиться с истериками несовершеннолетних. Дети игнорируют запреты, остро реагируют на любые отказы, а порой даже бьют и царапают своих матерей.

Одна женщина призналась журналистам, что не может утихомирить дочь, которая кидается на нее. Другой матери педагог прямо указал на излишнюю мягкость в воспитании, из-за которой девочка чувствует себя главной в доме. А по Сети и вовсе разлетелось видео, на котором подросток начал раскидывать в кафе бумажные стаканчики для напитков во время ожидания заказа. Мать даже не попыталась остановить ребенка, а на просьбу продавца прекратить мусорить задалась вопросом, на каких основаниях сотрудница вообще делает замечания.

При этом еще одна пользовательница Сети пожаловалась в видео на свою 8-летнюю дочь, которая не проявляет уважения к матери.





пользовательница Сети На мой вопрос, почему она себя так отвратительно со мной ведет – закатывает истерики, а с папой ведет себя по-другому, она ответила: "Мама, а потому что с тобой так можно". С тобой так можно – понимаете? И сейчас у нас произошел очередной конфликт, я не выдержала, ушла в машину <...> "Со мной так нельзя, дорогая моя, я ухожу". И она мне говорит: "Что ты пользуешься теперь этой фразой, что я тебе рассказала, что с тобой так можно, а с папой нельзя?"

В социальных сетях подобные видео вызвали дискуссию. Пользователи считают, что сегодня гуманный подход к воспитанию часто путают со вседозволенностью. В итоге взрослые боятся проявить необходимую твердость и не понимают, как выставить личные границы.

Тем не менее, согласно данным ВЦИОМ, 75% родителей по-прежнему стремятся влиять на детей с помощью бесед и убеждения. К физическим наказаниям прибегают 14% опрошенных.

"Не знает свое место в семье"

Практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова подтвердила в беседе с Москвой 24, что современные родители не знают, как справляться с детьми, – они их боятся.

"В психологии есть некое понятие – "ребенок-монстр", когда несовершеннолетний не знает свое место в семье, иерархию и расстановку сил", – отметила эксперт.

Однако важно не забывать, что каждый живет в социуме, в котором существуют определенные законы.





Кира Макарова практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Эти правила организуют психику, делают жизнь понятной и простой – они нужны для того, чтобы мы не мучились вопросом, что можно, а чего нельзя. Точно так же и ребенок: он рождается и нуждается в порядке отношений. Семья иерархична: в семье главный человек не ребенок, а тот, кто ее обеспечивает, тот, кто ее создал. Когда эти понятия путаются, несовершеннолетний становится дезориентирован и не знает, как себя вести.

Поэтому в данном случае речь идет не столько о вседозволенности, сколько о том, что родители отстраняются от воспитания как такового. Они считают, что ребенок, родившись, как-нибудь вырастет и разберется, но этого не происходит, добавила специалист.

"То, к чему привело воспитание, уже можно наблюдать. К нам на работу приходят люди, которые говорят: "А почему я должен здесь сидеть с 09:00 до 18:00?" Потому что они понятия не имеют, что общество иерархично и что, если есть начальник, здесь действуют другие отношения. Такие сотрудники не приходят на работу вовремя, могут раньше уйти, не выполнить задачи, сказать, что им надоело, и уйти лежать дома", – отметила психолог.

Эксперт столкнулась и с другой историей: молодому человеку уже за 20 лет, и в разговоре он подчеркнул, что не просил родителей его рожать. Поэтому они должны его кормить и поить, а молодой человек не будет ходить на работу и делать что-либо. Такой пример иллюстрирует незнание ни границ, ни правил существования в обществе.

"При этом человек – существо социальное. И если кто-либо не умеет себя вести, общество будет его отторгать. Это приводит к тому, что человек и общество находятся в постоянном сопротивлении и не понимают друг друга. В итоге растет потребительство по отношению к собственным родителям. Это происходит не потому, что ребенок плохой, а потому, что он не знает другого правила", – заключила Макарова.

Разочарование в воспитании

В свою очередь, детский и семейный психолог Нина Хомерики в беседе с Москвой 24 отметила, что эпоха мягкого воспитания все же не закончилась, а родители не возвращаются к суровым методам.

"Скорее мы наблюдаем определенное разочарование в представлениях о воспитании, которые изначально были не совсем верно поняты", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, в последние годы родители действительно стали гораздо внимательнее относиться к чувствам и потребностям детей. И это положительное изменение. Однако вместе с этим возникло распространенное заблуждение: если уважаются чувства ребенка, значит, его не должны расстраивать, ограничивать или заставлять делать то, чего он не хочет. Правда, на самом деле такая ситуация вовсе не означает отказа от родительской власти и ответственности.





Нина Хомерики детский и семейный психолог Ребенку необходимы границы. Более того, они являются одним из условий его нормального психического развития. Именно во взаимодействии со взрослым, который способен выдерживать детское недовольство, устанавливать ограничения и оставаться при этом эмоционально доступным, ребенок постепенно учится справляться с фрустрацией, регулировать свои импульсы и учитывать интересы других.

Проблема возникает тогда, когда родители начинают воспринимать любое детское недовольство как свидетельство собственной ошибки. Они боятся расстроить, вызвать злость, травмировать отказом. В результате взрослый постепенно утрачивает свою руководящую позицию, а несовершеннолетний оказывается в ситуации, когда от него ожидают способности самостоятельно регулировать поведение, к чему он еще не готов. Но выход из этого не возвращение к крикам, наказаниям и подавлению, указала психолог.

"Авторитарное воспитание может обеспечивать внешнее послушание, но само по себе не способствует формированию внутренней саморегуляции. Ребенок способен подчиняться из страха, не научившись при этом самостоятельно справляться с желаниями и переживаниями. На мой взгляд, задача современного родительства – научиться сочетать эмоциональную чуткость с твердой взрослой позицией", – объяснила специалист.

Например, можно понимать злость ребенка и при этом не разрешать ему бить маму. Можно сочувствовать его разочарованию и не отменять установленный запрет, добавила психолог.





Нина Хомерики детский и семейный психолог Что касается последствий для общества, я бы с осторожностью относилась к прогнозам о целом поколении детей, не способных соблюдать правила. Для таких выводов нужны серьезные исследования, а не отдельные родительские истории. Если же говорить о детях, которые выросли в условиях недостаточных ограничений, ситуация вполне поддается коррекции.

Способность выдерживать фрустрацию, учитывать границы других и регулировать собственное поведение развивается постепенно, в том числе во взрослом возрасте.

Поэтому на сегодняшний день необходимо более зрело понимать родительскую роль. Ребенку нужен не жесткий и не всепозволяющий взрослый, а тот, кто способен одновременно понимать чувства и выдерживать его недовольство, заключила Хомерики.

