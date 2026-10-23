Меган Маркл прокомментировала обвинение ее отца в хранении детской порнографии

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что потрясена обвинениями в адрес отца Томаса Маркла, в чьем доме нашли коробки с изображениями сексуализированного насилия над детьми. Что известно о скандальном инциденте, читайте в материале Москвы 24.

"Глубоко потрясена новостями"

Фото: AP Photo/Pool/Jonathan Brady; legion-media.com/BACKGRID/LionsShareNews

Супруга принца Гарри Меган Маркл заявила, что потрясена новостью о том, что ее отец Томас может оказаться замешан в деле о сексуальном насилии над детьми, сообщило издание The Guardian.

Меган прокомментировала скандальную историю сводного брата Томаса Маркла-младшего, который рассказал, что нашел в доме отца на Филиппинах коробки с шокирующими изображениями детей.





Меган Маркл герцогиня Сассекская Я глубоко потрясена новостями, которые стали известны за последние 24 часа. Мои мысли с детьми, которые могли пострадать.

Также Маркл рассказала об инциденте с письмом, полученном ею в 2018 году.

"В 2018 году в Службу столичной полиции и Управление королевской охраны было направлено письмо. Впоследствии это письмо передали мне. В нем содержались тревожные и пугающие обвинения в адрес моего отца, и меня заверили, что по ним проводится расследование", – заявила Меган.

Кроме того, в своем обращении герцогиня связала прекращение контактов с отцом со стремлением обезопасить близких, в том числе детей.





Меган Маркл герцогиня Сассекская Я надеюсь, теперь станет понятно, что, вопреки искажениям в некоторых СМИ на протяжении многих лет, любая дистанция между мной и моим отцом, а также мое решение не позволять ему контактировать с нашими детьми, были продиктованы только одной причиной: защитить их.

Свой комментарий Меган завершила тем, что выразила надежду на торжество правосудия и добавила, что абсолютным приоритетом для всех должна быть "безопасность и защита невинных детей".

Коробки со снимками

23 октября стало известно, что ФБР может начать проверку в отношении бывшего голливудского режиссера по свету Томаса Маркла-старшего. Заявление на мужчину подал его собственный сын – Томас Маркл-младший. Он рассказал, что обнаружил в доме отца в городе Себу на Филиппинах четыре коробки с изображениями детей, сообщает газета The Sun.

"Рабочий стол моего отца был забит рядами миниатюрных изображений, связанных с самыми отвратительными случаями насилия над детьми, какие только можно себе представить. Худшее из худшего", – заявил брат Меган Маркл.

Кроме того, мужчина рассказал, что на одной из фотографий якобы был изображен ноутбук, на фоне которого он узнал комнату в бывшем доме Томаса-старшего. Также часть фото хранилась на жестких дисках, доступ к которым Томас Маркл-младший получил с помощью IT-специалиста.

О находке мужчина сообщил в ФБР, в Национальный центр по делам эксплуатируемых и пропавших детей в США. Заявление под присягой брат герцогини подал и в филиппинскую полицию.

"В обвинениях нет ни капли правды"

Фото: Томас Маркл вместе со своим сыном, Томасом Марклом-младшим, возле своего дома в Филиппинах. Legion-media.com/BACKGRID

Однако дочь Томаса Маркла-старшего, Саманта Маркл, заявила Daily Mail, что брат лжет и клевещет на отца ради заработка денег.





Саманта Маркл дочь Томаса Маркла-старшего В этих обвинениях нет ни капли правды, и мой брат отвратителен тем, что их выдумал. Он хочет уничтожить нашего отца. Позор ему! Он впервые выступил с этой ложью несколько недель назад, когда отец перестал давать ему деньги. Он годами использовал отца как дойную корову, а когда деньги перестали поступать, стал сочинять самые шокирующие небылицы, чтобы попытаться заработать на СМИ.

По словам Саманты, обвинения не могут соответствовать действительности, так как у их отца долгое время не было доступа к жестким дискам.

"Коробки были в доме Тома-младшего. У папы не было доступа к этим дискам в течение 2 лет. Кто знает, у кого мог быть к ним доступ?" – сказала дочь режиссера по свету.

Саманта отметила, что не верит ни единому слову брата, считая, что кто угодно мог подставить их отца.