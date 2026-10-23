Меган Маркл прокомментировала обвинение ее отца в хранении детской порнографии

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что потрясена обвинениями в адрес отца Томаса Маркла, в чьем доме нашли коробки с изображениями сексуализированного насилия над детьми. Что известно о скандальном инциденте, читайте в материале Москвы 24.
"Глубоко потрясена новостями"
Супруга принца Гарри Меган Маркл заявила, что потрясена новостью о том, что ее отец Томас может оказаться замешан в деле о сексуальном насилии над детьми, сообщило издание The Guardian.
Меган прокомментировала скандальную историю сводного брата Томаса Маркла-младшего, который рассказал, что нашел в доме отца на Филиппинах коробки с шокирующими изображениями детей.
Также Маркл рассказала об инциденте с письмом, полученном ею в 2018 году.
"В 2018 году в Службу столичной полиции и Управление королевской охраны было направлено письмо. Впоследствии это письмо передали мне. В нем содержались тревожные и пугающие обвинения в адрес моего отца, и меня заверили, что по ним проводится расследование", – заявила Меган.
Кроме того, в своем обращении герцогиня связала прекращение контактов с отцом со стремлением обезопасить близких, в том числе детей.
Свой комментарий Меган завершила тем, что выразила надежду на торжество правосудия и добавила, что абсолютным приоритетом для всех должна быть "безопасность и защита невинных детей".
Коробки со снимками
23 октября стало известно, что ФБР может начать проверку в отношении бывшего голливудского режиссера по свету Томаса Маркла-старшего. Заявление на мужчину подал его собственный сын – Томас Маркл-младший. Он рассказал, что обнаружил в доме отца в городе Себу на Филиппинах четыре коробки с изображениями детей, сообщает газета The Sun.
"Рабочий стол моего отца был забит рядами миниатюрных изображений, связанных с самыми отвратительными случаями насилия над детьми, какие только можно себе представить. Худшее из худшего", – заявил брат Меган Маркл.
Кроме того, мужчина рассказал, что на одной из фотографий якобы был изображен ноутбук, на фоне которого он узнал комнату в бывшем доме Томаса-старшего. Также часть фото хранилась на жестких дисках, доступ к которым Томас Маркл-младший получил с помощью IT-специалиста.
О находке мужчина сообщил в ФБР, в Национальный центр по делам эксплуатируемых и пропавших детей в США. Заявление под присягой брат герцогини подал и в филиппинскую полицию.
"В обвинениях нет ни капли правды"
Фото: Томас Маркл вместе со своим сыном, Томасом Марклом-младшим, возле своего дома в Филиппинах. Legion-media.com/BACKGRID
Однако дочь Томаса Маркла-старшего, Саманта Маркл, заявила Daily Mail, что брат лжет и клевещет на отца ради заработка денег.
По словам Саманты, обвинения не могут соответствовать действительности, так как у их отца долгое время не было доступа к жестким дискам.
"Коробки были в доме Тома-младшего. У папы не было доступа к этим дискам в течение 2 лет. Кто знает, у кого мог быть к ним доступ?" – сказала дочь режиссера по свету.
Саманта отметила, что не верит ни единому слову брата, считая, что кто угодно мог подставить их отца.