Фанаты не приняли объяснения Гайдуляна по поводу его слов о выступлении BTS на ЧМ-2026

Фанаты южнокорейской группы BTS отменяют актера Андрея Гайдуляна. Произошло это после комментария звезды "Универа" насчет шоу в перерыве финала ЧМ-2026. Подробности – в материале Москвы 24.

"Портал в ад"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gaydulyan

Актер Андрей Гайдулян оказался в центре скандала после того, как резко высказался о выступлении мировых звезд в перерыве финального матча ЧМ по футболу. В 11-минутном шоу приняли участие BTS, Мадонна, Джастин Бибер и Шакира. Позднее Гайдулян у себя на странице в соцсети резко прокомментировал мероприятие.





Андрей Гайдулян актер Устроили цирк тараканий в перерыве чемпионата мира.

К посту он приложил видео с выступлением группы BTS. Поклонники творчества корейских певцов, известные своей активностью в Сети и остро реагирующие на любое упоминание участников группы, посчитали, что слова Гайдуляна обращены именно к группе. Представители фандома расценили произошедшее как оскорбление.

После этого под постами актера начали появляться комментарии с резко негативной оценкой его мнения, а затем и его творчества.

"Да откроется же портал в ад… для Гайдуляна. Счастливых ему голодных игр!"; "посмотри, как о BTS отзываются мировые звезды! Гордятся знакомством с ними! И ты со своим сторис опозорился"; "требую извинений за публичное оскорбление участников BTS"; "нет бы просто наслаждаться ЧМ, но нет – нужно обязательно оскорблять людей мирового уровня", – возмутились поклонники айдолов.

При этом некоторые подписчики Гайдуляна уже после появления первого комментария о чемпионате пытались предупредить его о последствиях и рекомендовали сразу извиниться.

"О, зря вы про BTS высказались, уверена, что завтра тут будет тысяча комментов хейта", "лучше вам извиниться перед BTS, пока есть время. Иначе одними комментариями вы не отделаетесь", – отметили пользователи.

"Пытается исправить ситуацию шутками"

Фото: Getty Images/Carl Recine

Позже Гайдулян разместил в личном блоге фотографию, где с помощью монтажа расположил свое изображение среди участников бойз-бэнда. Пост он сопроводил шуточной фразой.



"Прежде чем писать про меня гадости, изучите историю вашей любимой группы и все факты. Вот они, слева направо", – отметил актер.

Однако это не помогло, в комментариях подписчики потребовали от Андрея полноценных извинений, а не шуток, которые якобы лишь усугубляют ситуацию.

"Опозорился и пытается исправить ситуацию шутками, ору"; "нормально извиниться? Нет. Продолжать цирк? Да"; "он относил себя к остроумным и смешным, но те относили его обратно", – написали возмущенные фанаты.

Однако нашлись и те, кто поддержал Гайдуляна в сложившейся обстановке.

"Не пойму вот, с каких пор люди стали такими "обиженными"? Ну, сказал человек свое мнение и что? Если оно не соответствует вашему, пропустите мимо ушей и все"; "человек лишь выразил неприязнь к самой группе, а не к нации в целом, как вы фанатки BTS, любите преувеличивать", – писали подписчики актера, вставшие на его сторону.

Кроме того, Гайдулян попытался объяснить свою позицию, опубликовав серию сторис. В коротких видео Андрей подчеркнул, что его претензии не касались конкретно певцов из BTS.





Андрей Гайдулян актер Друзья, по поводу предыдущей сторис, я думаю, что некоторые ее не совсем правильно восприняли. Дело в том, что у меня нет никаких претензий к группе BTS и они отличные ребята.

По словам звезды "Универа", раздражение вызвало не выступление корейцев, а сам формат развлекательного шоу во время чемпионата. Гайдулян добавил, что такие массовые и яркие выступления ассоциируются у него с супербоулом (в американском футболе название финальной игры за звание чемпиона НФЛ США).

"Когда я смотрю чемпионат мира по футболу, я хочу смотреть чемпионат мира по футболу. Когда я смотрю супербоул, я хочу смотреть супербоул", – пояснил актер.

Однако конфликт сгладить не удалось, пользователи Сети продолжили критиковать Гайдуляна, в том числе упоминая его карьеру.

При этом пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский выразил Андрею поддержку, отметив в комментариях, что на концерт состава BTS с шутливого фото точно бы сходил.