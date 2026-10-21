Светлана Дружинина заявила, что больше не будет снимать фильмы

Народная артистка России Светлана Дружинина заявила о завершении карьеры режиссера. Причиной отказа от съемок стала физическая и эмоциональная нагрузка. Какими лентами прославилась постановщица – в материале Москвы 24.
"Я готова передавать свой опыт"
Народная артистка России Светлана Дружинина рассказала, что больше не намерена снимать кино и завершает режиссерскую карьеру, сообщает ТАСС. По словам Дружининой, снимать фильмы – это невероятно сложный психологический, физический и эмоциональный труд, а в 90 лет такая нагрузка чрезмерна.
Съемочный день длится по 12 часов, но даже после этого приходится обсуждать дома рабочие моменты, добавила режиссер.
При этом Дружинина отметила, что готова делиться опытом с молодыми коллегами и помогать им в организации съемочного процесса.
"Я больше снимать не буду, об этом говорю точно. Я готова передавать свой опыт тем, кому он будет интересен, кто захочет его услышать и использовать в работе", – сказала она.
Из балерины в актрисы
Светлана Дружинина родилась в Москве 16 декабря 1935 года в семье водителя и воспитательницы в детском саду.
В 1955 году она окончила хореографическое училище при Большом театре, однако не смогла продолжить карьеру балерины из-за травмы руки. Вместо танцев юной Светлане предложили вести выпускной концерт в зале имени Чайковского в прямом эфире, где ее заметил режиссер Самсон Самсонов. Он утвердил ее на роль в своем фильме "За витриной универмага".
После дебюта Дружинина поступила на актерский факультет ВГИКа на курс Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. В 1960 году она получила диплом актрисы и решила учиться на режиссера. В 1969-м она закончила режиссерское отделение вуза.
При этом Дружинина продолжила сниматься в кино. В 1957 году она появилась в фильме Станислава Ростоцкого "Дело было в Пенькове", в котором сыграла жену тракториста. Еще одной известной ролью стала телефонистка Анфиса в ленте Юрия Чулюкина "Девчата". Позже Дружинина появилась в другой известной ленте Ростоцкого "На семи ветрах".
Карьера режиссера
Режиссерский дебют Светланы состоялся в 1973 году, когда на экраны вышла драма "Исполнение желаний" по повести Вениамина Каверина. В фильме снялись Николай Еременко, Наталья Бондарчук и Иннокентий Смоктуновский.
После этого Дружинина сняла музыкальные фильмы: водевиль "Сватовство гусара" (1979) с Михаилом Боярским и Еленой Кореневой, "Дульсинея Тобосская" (1980) с Натальей Гундаревой, "Принцесса цирка" (1982) с Натальей Белохвостиковой.
В начале 1988 года на экраны вышел один из самых популярных фильмов, снятых Дружининой, – "Гардемарины, вперед" по роману Нины Соротокиной "Трое из навигацкой школы". Главные роли достались Сергею Жигунову, Дмитрию Харатьяну и Владимиру Шевелькову. История дружбы и любви на фоне XVIII века покорила зрителей.
В 1991 году вышло продолжение "Виват, гардемарины!". История рассказывает о прибытии в Россию немецкой принцессы Фике, будущей Екатерины Великой. Ее сыграла Кристина Орбакайте.
В 1995 году Дружинина начала снимать цикл фильмов "Тайны дворцовых переворотов" о правителях России XVIII века. Однако из-за ряда сложностей первая лента о смерти Петра I и последующих событиях вышла лишь в 2000 году. Всего цикл включает в себя восемь картин. Последняя часть – "Охота на принцессу" – вышла в 2011-м.
Дружинина является членом Союза кинематографистов и академиком Петровской академии наук и искусств. В 1958 году она вышла замуж за кинооператора Анатолия Мукасея, с которым познакомилась во время учебы во ВГИКе. В браке родились двое сыновей – Анатолий и Михаил. Старший сын пары покончил с собой в возрасте 28 лет.