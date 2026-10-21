Светлана Дружинина заявила, что больше не будет снимать фильмы

Народная артистка России Светлана Дружинина заявила о завершении карьеры режиссера. Причиной отказа от съемок стала физическая и эмоциональная нагрузка. Какими лентами прославилась постановщица – в материале Москвы 24.

"Я готова передавать свой опыт"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Народная артистка России Светлана Дружинина рассказала, что больше не намерена снимать кино и завершает режиссерскую карьеру, сообщает ТАСС. По словам Дружининой, снимать фильмы – это невероятно сложный психологический, физический и эмоциональный труд, а в 90 лет такая нагрузка чрезмерна.

Съемочный день длится по 12 часов, но даже после этого приходится обсуждать дома рабочие моменты, добавила режиссер.



(кинооператор, супруг Дружининой. – Прим. ред.) обсуждаем, что успели сделать, что предстоит снять завтра и как все организовать, чтобы успеть поработать с актером, который приехал всего на 1–2 дня. Нужно учитывать множество обстоятельств: солнце, которое уйдет, волны, которые могут помешать съемке, и, конечно, финансовые возможности. Необходимо успеть сделать все за отведенное время. Поэтому это безумно тяжелая работа.

Светлана Дружинина актриса, режиссер Мы с Анатолием Михайловичем Мукасеемобсуждаем, что успели сделать, что предстоит снять завтра и как все организовать, чтобы успеть поработать с актером, который приехал всего на 1–2 дня. Нужно учитывать множество обстоятельств: солнце, которое уйдет, волны, которые могут помешать съемке, и, конечно, финансовые возможности. Необходимо успеть сделать все за отведенное время. Поэтому это безумно тяжелая работа.

При этом Дружинина отметила, что готова делиться опытом с молодыми коллегами и помогать им в организации съемочного процесса.

"Я больше снимать не буду, об этом говорю точно. Я готова передавать свой опыт тем, кому он будет интересен, кто захочет его услышать и использовать в работе", – сказала она.

Из балерины в актрисы

Фото: кадр из фильма "За витриной универмага"; режиссер – Самсон Самсонов; производство – Мосфильм

Светлана Дружинина родилась в Москве 16 декабря 1935 года в семье водителя и воспитательницы в детском саду.

В 1955 году она окончила хореографическое училище при Большом театре, однако не смогла продолжить карьеру балерины из-за травмы руки. Вместо танцев юной Светлане предложили вести выпускной концерт в зале имени Чайковского в прямом эфире, где ее заметил режиссер Самсон Самсонов. Он утвердил ее на роль в своем фильме "За витриной универмага".

После дебюта Дружинина поступила на актерский факультет ВГИКа на курс Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. В 1960 году она получила диплом актрисы и решила учиться на режиссера. В 1969-м она закончила режиссерское отделение вуза.

При этом Дружинина продолжила сниматься в кино. В 1957 году она появилась в фильме Станислава Ростоцкого "Дело было в Пенькове", в котором сыграла жену тракториста. Еще одной известной ролью стала телефонистка Анфиса в ленте Юрия Чулюкина "Девчата". Позже Дружинина появилась в другой известной ленте Ростоцкого "На семи ветрах".

Карьера режиссера

Режиссерский дебют Светланы состоялся в 1973 году, когда на экраны вышла драма "Исполнение желаний" по повести Вениамина Каверина. В фильме снялись Николай Еременко, Наталья Бондарчук и Иннокентий Смоктуновский.

После этого Дружинина сняла музыкальные фильмы: водевиль "Сватовство гусара" (1979) с Михаилом Боярским и Еленой Кореневой, "Дульсинея Тобосская" (1980) с Натальей Гундаревой, "Принцесса цирка" (1982) с Натальей Белохвостиковой.

В начале 1988 года на экраны вышел один из самых популярных фильмов, снятых Дружининой, – "Гардемарины, вперед" по роману Нины Соротокиной "Трое из навигацкой школы". Главные роли достались Сергею Жигунову, Дмитрию Харатьяну и Владимиру Шевелькову. История дружбы и любви на фоне XVIII века покорила зрителей.

В 1991 году вышло продолжение "Виват, гардемарины!". История рассказывает о прибытии в Россию немецкой принцессы Фике, будущей Екатерины Великой. Ее сыграла Кристина Орбакайте.

В 1995 году Дружинина начала снимать цикл фильмов "Тайны дворцовых переворотов" о правителях России XVIII века. Однако из-за ряда сложностей первая лента о смерти Петра I и последующих событиях вышла лишь в 2000 году. Всего цикл включает в себя восемь картин. Последняя часть – "Охота на принцессу" – вышла в 2011-м.

Дружинина является членом Союза кинематографистов и академиком Петровской академии наук и искусств. В 1958 году она вышла замуж за кинооператора Анатолия Мукасея, с которым познакомилась во время учебы во ВГИКе. В браке родились двое сыновей – Анатолий и Михаил. Старший сын пары покончил с собой в возрасте 28 лет.