Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 00:01

Общество
Главная / Истории /

Главные обычаи и традиции Вознесения Господня

Прощание с весной и запрет на венчание: главные традиции праздника Вознесения Господня

21 мая православные отмечают один из главных церковных праздников – Вознесение Господне. Этот день символизирует конец земного пути Христа. Об истории, традициях и главных запретах расскажет Москва 24.

40-й день после Пасхи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вознесение Господне является одним из важнейших церковных праздников и относится к числу двунадесятых. Его дата является переходящей и зависит от Пасхи: он отмечается на 40-й день после Светлого Христова Воскресения, но всегда в четверг. В 2026-м праздник выпал на 21 мая.

Этот день связан с важным событием, описанным в Новом Завете: восхождением Иисуса Христа на небо после завершения Его земного служения. Согласно вероучению, на протяжении 40 дней Спаситель являлся ученикам, чтобы укрепить их в вере, а затем вознесся на глазах апостолов.

Несмотря на то что праздник посвящен последнему событию земной жизни Христа, он не печальный, а, напротив, радостный, потому что дарит надежду верующим на вечную жизнь.

В этот день совершаются торжественные богослужения в храмах. Православным следует посетить литургию и помолиться. Праздник считается удачным для причащения, если верующий подготовился — исповедался и молился. В противном случае лучше перенести таинство на другой день. Кроме того, стоит помолиться за близких и подать записки о здравии и за упокой.

После литургии было принято собираться дома на праздничную трапезу, однако стол накрывали без излишеств.

Традиции и обычаи

Фото: 123RF.com/genika

Запрет на тяжелый физический труд, выполнение бытовых дел или работу в огороде в этот день не закреплен в церковных канонах, но от этого рекомендовано отказаться, если эти обязанности мешают посещению храма и отвлекают от духовной составляющей праздника.

Также нет строгого запрета на посещение кладбищ, однако церковь обращает внимание, что для поминовения усопших есть специальные дни, поэтому предпочтительнее перенести визит к усопшим на другое время.

Стоит избегать суеты, конфликтов, ссор, брани, обид, сплетен и проявления негативных эмоций. Важно провести праздник в кругу семьи, молитвах и спокойствии. Не следовало в этот день отказывать просящему, будь то нищий, сосед или знакомый с просьбой.

А вот венчаться в этот день нельзя: согласно церковному уставу, накануне и в дни двунадесятых праздников таинство не проводится.

При этом Вознесение Господне сопровождалось и некоторыми народными традициями, которые идут еще с языческих времен и были связаны с сельскохозяйственным календарем и природным циклом. Например, в некоторых регионах готовили особые блюда, которые представляли собой "лесенки" – печенье или пирожки из ржаного теста с семью поперечными перекладинами. Они символизировали ступени на небеса. Лакомство раздавали детям и оставляли в полях. По поверьям, это особое печенье приносило в дом благополучие и хороший урожай.

Также предки верили, что в этот день небо "открыто", поэтому считалось, что молитвы особенно быстро доходят до Бога. Кроме того, было распространено суеверие, что в этот праздник не стоит ничего выносить из дома и одалживать деньги, иначе "отдашь" свое благополучие и удачу.

Кроме того, в народе было принято в этот день провожать весну: крестьяне наряжались, пели песни, водили хороводы и разжигали костры.

Читайте также


обществорелигияистории

Главное

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика