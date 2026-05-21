Главные обычаи и традиции Вознесения Господня

21 мая православные отмечают один из главных церковных праздников – Вознесение Господне. Этот день символизирует конец земного пути Христа. Об истории, традициях и главных запретах расскажет Москва 24.

40-й день после Пасхи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вознесение Господне является одним из важнейших церковных праздников и относится к числу двунадесятых. Его дата является переходящей и зависит от Пасхи: он отмечается на 40-й день после Светлого Христова Воскресения, но всегда в четверг. В 2026-м праздник выпал на 21 мая.

Этот день связан с важным событием, описанным в Новом Завете: восхождением Иисуса Христа на небо после завершения Его земного служения. Согласно вероучению, на протяжении 40 дней Спаситель являлся ученикам, чтобы укрепить их в вере, а затем вознесся на глазах апостолов.

Несмотря на то что праздник посвящен последнему событию земной жизни Христа, он не печальный, а, напротив, радостный, потому что дарит надежду верующим на вечную жизнь.

В этот день совершаются торжественные богослужения в храмах. Православным следует посетить литургию и помолиться. Праздник считается удачным для причащения, если верующий подготовился — исповедался и молился. В противном случае лучше перенести таинство на другой день. Кроме того, стоит помолиться за близких и подать записки о здравии и за упокой.

После литургии было принято собираться дома на праздничную трапезу, однако стол накрывали без излишеств.

Традиции и обычаи

Запрет на тяжелый физический труд, выполнение бытовых дел или работу в огороде в этот день не закреплен в церковных канонах, но от этого рекомендовано отказаться, если эти обязанности мешают посещению храма и отвлекают от духовной составляющей праздника.

Также нет строгого запрета на посещение кладбищ, однако церковь обращает внимание, что для поминовения усопших есть специальные дни, поэтому предпочтительнее перенести визит к усопшим на другое время.

Стоит избегать суеты, конфликтов, ссор, брани, обид, сплетен и проявления негативных эмоций. Важно провести праздник в кругу семьи, молитвах и спокойствии. Не следовало в этот день отказывать просящему, будь то нищий, сосед или знакомый с просьбой.

А вот венчаться в этот день нельзя: согласно церковному уставу, накануне и в дни двунадесятых праздников таинство не проводится.

При этом Вознесение Господне сопровождалось и некоторыми народными традициями, которые идут еще с языческих времен и были связаны с сельскохозяйственным календарем и природным циклом. Например, в некоторых регионах готовили особые блюда, которые представляли собой "лесенки" – печенье или пирожки из ржаного теста с семью поперечными перекладинами. Они символизировали ступени на небеса. Лакомство раздавали детям и оставляли в полях. По поверьям, это особое печенье приносило в дом благополучие и хороший урожай.

Также предки верили, что в этот день небо "открыто", поэтому считалось, что молитвы особенно быстро доходят до Бога. Кроме того, было распространено суеверие, что в этот праздник не стоит ничего выносить из дома и одалживать деньги, иначе "отдашь" свое благополучие и удачу.

Кроме того, в народе было принято в этот день провожать весну: крестьяне наряжались, пели песни, водили хороводы и разжигали костры.