Юрист Колосовский: организаторам сект может грозить до 10 лет лишения свободы

Российская семья оказалась под влиянием запрещенного в нескольких регионах неоязыческого движения, сообщили СМИ. Что поможет уберечь близких от попадания в секту и как понять, что они уже увлеклись деструктивными течениями, разбиралась Москва 24.

"9 лет служить"

Фото: телеграм-канал Baza

Семья Артура из Уфы попала под влияние неоязыческого движения "Ата жолы" ("Путь предков"), сообщил телеграм-канал BAZA. Известно, что эта секта запрещена в Казахстане, а также в Челябинской и Оренбургской областях по решению судов из-за причинения вреда здоровью и психике последователей.



По данным СМИ, изначально с вербовщиком по имени Марсель познакомилась теща мужчины, которую привели "духовные практики для оздоровления". Затем Артур несколько раз сходил на занятия вместе с женой Алиной, но быстро почувствовал неладное и перестал посещать их. Супруга же, наоборот, увлеклась этими сеансами.



Вскоре Алине предложили поехать в Казахстан, представив это как туристическую поездку. Артур оплатил ее, но уже из-за границы жена прислала тревожное сообщение, что "там что-то нечистое". По возвращении женщина заявила, что стала "избранной" и получила "целительский дар" от Марселя.





из переписки Алины с мужем Теперь мне нужно 9 лет "служить". Мой наставник Марсель будет меня обучать, и я так же, как они, людей лечить должна.

Позже выяснилось, что "лечение" сводилось к ритуалам, в которых участники проходили "очищение" плетью, постоянно курили неизвестные травы и пили непонятную воду, называя ее святой. Причем, если женщина сама не начнет практиковать подобное, ее семью якобы настигнет страшная кара.



СМИ утверждают, что брак Артуру спасти не удалось: впоследствии Алина так увлеклась деструктивными учениями, что сбежала от мужа к матери и подала на развод. Также она обвинила мужчину в том, что он не дает денег и не участвует в жизни семьи.



Супруг предлагал женщине помощь психолога и медиатора, но жена отказалась от любых переговоров. Также она якобы настраивает детей против отца. Единственное условие, которое женщина выдвинула для отзыва иска, – переписать на нее долю в общем доме, сказано в публикации.



Коркинский городской суд Челябинской области в 2020 году признал трех руководителей "Ата-Жолы" виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и создании организации, посягающей на личность и права граждан. Они получили от двух лет до двух лет и двух месяцев колонии общего режима.



По данным ФСБ, дело возбудили по жалобе дочери потерпевшей: организаторы предлагали адептам "лечение" молитвами, окуривали их одурманивающими веществами, использовали плетки и другие оккультные приемы, что привело к серьезному психическому расстройству женщины. Также в 2019 году за аналогичные преступления осудили еще двух женщин, связанных с организацией.



Шанс спасти

Кандидат психологических наук, эксперт по культам Александр Невеев подчеркнул в беседе с Москвой 24, что следует различать два типа таких организаций: эзотерические и псевдохристианские.

"Если кто-либо движется в первую, он начинает активно увлекаться эзотерикой – йогой, тай-цзи, экстрасенсорикой, астрологией. Само по себе это занятие не означает, что человек обязательно попадет в секту, но если интерес становится чрезмерным и поглощает все его время и внимание, то оказывается в группе риска", – пояснил специалист.

Что касается псевдохристианских культов, по оценке эксперта, признаком вовлечения является неприятие человеком традиционной церкви, поиски особой праведности, критика духовенства и мирян. Адепт демонстрирует, что, с одной стороны, он ищет Христа, но с другой – не находит его в традиционных ответвлениях христианства, пояснил Невеев.





Александр Невеев кандидат психологических наук, эксперт по культам Если удалось поймать человека на стадии, когда он только увлекается или начинает критиковать привычные религии, но еще не вступил в контакт с организацией, шансы предотвратить уход очень велики. Если же кто-либо уже стал членом структурированной группы, вывод из секты значительно затрудняется. Это как с пожаром: его легче предупредить, чем потушить.

По его словам, секты используют специальные механизмы, на которые человек "подсаживается". Во-первых, у него формируется психологическая зависимость. Во-вторых, секта может оказывать силовое воздействие в случае попытки разорвать отношения – вплоть до травли, преследования и распространения компромата.

"В подавляющем большинстве культов ведется работа над прошлым человека – его "грехами" или "энергетическими зажимами". Под этим предлогом собираются сведения, зачастую нелицеприятные для самого человека", – обратил внимание специалист.

Он рекомендовал тем, кто подозревает близких в чрезмерном увлечении нестандартными религиями и эзотерикой, поддерживать с ними продуктивный контакт. При этом переключать человека нужно постепенно – не в лоб.

"Лучше аккуратно подсказывать с научной точки зрения, предоставлять материалы, критикующие эзотерику. А если вы видите, что в человеке развит духовный поиск, стоит собственным примером и аргументами склонить его к традиционной религии – ведь такие структуры существуют тысячи лет, и за это время все вредные для общества аспекты были отсечены", – уточнил Невеев.



Он пояснил, что в традиционных церквях никто не отнимает квартиры и не ставит задачи сделать человека полностью зависимым и ведомым. В отличие от сект, эти духовные практики не приводят к тому, что люди становятся неполноценными членами общества или разрывают все контакты с ним, бросают все и уезжают в неизвестном направлении.





Александр Невеев кандидат психологических наук, эксперт по культам Если же человек все-таки попал в секту, шансы выйти всегда есть, но нужно, чтобы он сам в ней разочаровался. Кроме того, у него должны быть очень большие ресурсы – психологические и социальные. Проблема в том, что культ сознательно разрывает человеческие отношения, рушит карьеру.

В итоге человеку порой просто некуда выходить: у него нет работы, жилья, разорваны связи с близкими.



"Плюс он должен быть готов к тому, что его будут бойкотировать, распространять порочащие сведения, оказывать психологическое давление. Если же человек не до конца разорвал связи с близкими, у него остались жилье и средства к существованию, шансы на выход достаточно велики. Но повторю: все начинается с разочарования в культе", – сказал Невеев.

Если человек по-прежнему считает, что он нашел в секте свою семью и получает "тайные знания", сколько бы его ни убеждали, он вряд ли вырвется оттуда. Это как пытаться переубедить пенсионера с многолетними взглядами – без внутреннего перелома это невозможно, резюмировал эксперт.

Организаторы – в тюрьму?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Наказания за создание секты в широком смысле слова нет, однако деятельность различных псевдорелигиозных объединений часто связана с преступлениями, пояснил Москве 24 юрист, почетный адвокат РФ Сергей Колосовский.

"Если внутри такой организации существуют порядки, сопряженные с насилием или причинением вреда здоровью, это может содержать признаки статьи о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (239 УК РФ). За это грозит вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет", – уточнил он.



Если деятельность секты связана с возбуждением ненависти к представителям других религий либо национальностей (то есть имеются признаки экстремизма), это тоже грозит уголовной статьей (282 УК РФ), обратил внимание Колосовский.





Сергей Колосовский юрист, почетный адвокат РФ Она предусматривает ответственность от штрафа от 300 до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. Также есть статья об организации деятельности экстремистской организации и участии в ее деятельности (282.2 УК РФ): в таком случае наказание варьируется от штрафа до 800 тысяч рублей до лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.

Кроме того, псевдорелигиозные объединения часто подразумевают передачу им имущества. Здесь могут возникать составы статьи о мошенничестве (159 УК РФ) с наказанием до 2 лет лишения свободы, а по части 2 (группой лиц или с причинением значительного ущерба) – до 5 лет.

Если пребывание в той или иной организации сопряжено с насилием, обманом, экстремизмом или отъемом имущества, нужно обращаться в правоохранительные органы, заключил Колосовский.

