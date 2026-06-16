Риелтор Свиридов: аренда дачи в ближайшем Подмосковье начинается от 80 тыс руб летом-2026

Цены на аренду дачи недалеко от столицы летом начинаются от 80 тысяч рублей в месяц, рассказали эксперты. Как выбрать место для загородного отдыха и почему в жаркий период тянет к природе, разбиралась Москва 24.

Лето в доме

Сезон аренды дач начинается еще в марте, потому что к маю дома практически разобраны, рассказал Москве 24 риелтор Олег Свиридов.

"Основные критерии выбора – транспортная доступность, соседи и состояние участка, этот набор не меняется уже долгие годы. Что касается цен, все зависит от того, дача это, например, на Рублевском направлении, Каширском или Щелковском. Разница между ними может быть кратной даже при одинаковом расстоянии от города", – рассказал эксперт.

При этом цена зависит и от класса недвижимости. К примеру, одноэтажный домик с парковочным местом и возможностью доехать от города за 30 минут обойдется примерно в 80 тысяч рублей в месяц. Такой вариант подойдет для проживания максимум пары человек, отметил Свиридов.





Олег Свиридов риелтор Кому-то нужен полноценный дом для всей семьи, чтобы была детская площадка и инфраструктура рядом. Тогда ценники вполне могут начинаться от 200 тысяч рублей в месяц.

К выбору, снять дачу или сразу приобрести, эксперт порекомендовал подходить с учетом конкретных обстоятельств.

"Каждому покупателю стоит задать себе вопросы: на какой срок приобретать? Как она будет использоваться? Какие будут эксплуатационные расходы по итогам целого года – отопление, налоги, охрана, уборка снега. Все это ложится на собственника. Только посчитав все это, можно сравнить с вариантом аренды и принять решение", – отметил он.

При этом Свиридов отметил, что москвичи полюбили формат "дальних дач", приобретая апартаменты, например, на Алтае или в Калининграде. Это уже не столько дача, сколько место для смены обстановки на длинные выходные.

"Раньше можно было говорить об адекватных ипотечных заемных средствах, что повышало вероятность приобретения, но сейчас проценты по ипотеке достаточно высокие. Это серьезно смещает чашу весов в сторону аренды, особенно если человек не планирует бывать там каждые выходные", – добавил риелтор.

При этом председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ТАСС предупредил о вероятности стать жертвой аферистов при покупке или аренде загородной недвижимости. В частности, он рекомендовал заказывать свежую выписку из ЕГРН, сверять паспортные данные продавца и удостовериться в отсутствии у него признаков банкротства.





Никита Чаплин председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы При покупке участка, находящегося в общей долевой собственности, обязательно запросите нотариальное согласие всех собственников на продажу. При аренде дачи никогда не переводите предоплату, не посмотрев дом лично. Не поддавайтесь на давление и рассказы о том, что "желающих много". Договоритесь осмотреть объект, встретьтесь с арендодателем, изучите документы на недвижимость.

По словам Чаплина, мошенники, выдавая себя за глав СНТ, способны провернуть сделку с фейковым или уже принадлежащим другим людям участком. Также фиксируется фиктивная аренда лотов с глянцевыми кадрами в объявлении и низкой ценой – после получения небольшой предоплаты арендодатель исчезает.

Чаплин призвал взвешенно подходить к сделкам, так как мошенники стараются форсировать события и провоцировать покупателя на эмоции. Кроме того, при заказе любых услуг для участка нужно составлять письменный договор, а также протоколировать все этапы работ и цену, посоветовал парламентарий.

Детокс на природе?

На даче всегда меньше шума и воздействия различных раздражителей, что положительно сказывается на нервной системе жителей мегаполиса, отметила в беседе с Москвой 24 психолог Наталья Искра.

По ее словам, такой досуг очень важен, особенно когда городская рутина начинает давить своей цикличностью.

"Также это традиционный отдых, который еще с советских времен передается из поколения в поколение. Для многих это не просто привычка, а семейный ритуал", – уточнила специалист.

Кроме того, люди среднего возраста, особенно после 40, нередко увлекаются садоводством или дизайном. На участке в этом плане можно развернуться гораздо шире, чем в условиях квартиры, сказала эксперт.

"Во вред такой отдых пойдет, если людей насильно туда тащить. Например, подростки часто не любят ездить на дачу, потому что там нет привычного интернета или компаний. Для них это скорее наказание, чем отдых", – пояснила психолог.





Наталья Искра психолог Либо один из партнеров любит такое времяпрепровождение, а второму вообще не нравится. Или ему важны определенные бытовые условия – скажем, душ и нормальная кухня, а не уличный туалет. Если их нет, человек будет страдать, и тогда это уже не про пользу. На взаимоотношения между ребенком и родителем или партнерами это тоже может повлиять: если не все разделяют идею, дача становится источником скрытых обид или конфликтов.

При этом иногда люди хотят поехать на дачу, опираясь лишь на трендовые видео в соцсетях. Однако многие до конца не понимают, комфортно им будет или нет.

"Кажется, будто то, что делает другой человек, подойдет и нам, мы будем от этого получать удовольствие. Хотя на самом деле это может быть иллюзия, созданная красивыми картинками. Надо опираться на собственные ощущения и выбирать отдых, который нравится конкретному человеку", – пояснила психолог.

Природа не стопроцентная гарантия, что будет хорошо, и важно честно признаться себе, какой досуг приносит радость, резюмировала эксперт.

