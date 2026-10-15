"СтарХит": муж Арины Шараповой хочет установить отцовство в отношении внебрачного сына

Супруг телеведущей Арины Шараповой через суд пытается установить отцовство в отношении ребенка от любовницы. Однако против этого выступил законный муж последней. Подробности – в материале Москвы 24.

Намерен растить сына

В семье телеведущей Арины Шараповой разразился скандал, сообщило издание "СтарХит". По словам некоего Сергея Николаева, у его супруги, с которой они воспитывали двоих детей, был роман с мужем Шараповой, бизнесменом Эдуардом Карташовым. В результате родился ребенок, отцом которого был записан официальный супруг роженицы, то есть Николаев.

На протяжении 3,5 года он растил мальчика как родного, однако теперь, по словам Сергея, в жизнь семьи вмешался Карташов, который намерен через суд доказать отцовство и определить место жительства ребенка с ним.

Мужчина предположил, что Эдуард заявил права на ребенка именно сейчас, потому что Сергей находится в стадии развода с супругой и намерен добиться того, чтобы по суду всех троих детей оставили с ним.





Сергей Николаев муж любовницы Эдуарда Карташова Учитывая определенные проблемы у супруги с зависимостью, нюансы воспитания и безопасность детей, я намерен бороться в суде за определение места жительства всех троих детей со мной. Видимо, это послужило триггером для подачи иска Эдуарда по оспариванию отцовства.

Заседание по делу прошло в Останкинском районном суде Москвы 25 сентября 2026-го, однако рассмотрение было приостановлено из-за необходимости проведения медицинской экспертизы. Сергей хотел бы провести генетический тест в клиническом центре им. С. П. Боткина, однако суд не учел это пожелание. Тогда мужчина подал жалобу на это решение, документ пока находится на рассмотрении.

Сам Эдуард Карташов от комментариев отказался, как и Арина Шарапова. По словам Николаева, он пытался связаться с телеведущей в соцсетях, однако та его проигнорировала. Сергей отметил, что она не виновата в сложившейся ситуации, но не может остаться в стороне.

"Где и как будет жить и воспитываться ребенок, если предполагаемый отец живет в другой семье? И этот вопрос у меня к Арине Шараповой. Во всей этой ситуации Арина Шарапова – такая же жертва безрассудства двух взрослых, как и я. Но она – супруга Карташова, и я не могу ее не спросить об этом", – подчеркнул Николаев.

"Плохой дядя"

Помимо деталей разбирательства, Николаев рассказал и о том, как обстоит жизнь его и детей в сложившихся обстоятельствах. Он пояснил "СтарХиту", что пока они с супругой не разъехались и вместе занимаются воспитанием троих детей.

"Мы каждый день вместе утром собираем мальчиков в садик. Я их отвожу вместе с мамой на машине, потом везу дочку в школу. Еду на работу, мама занимается какими-то своими делами. Иногда пытаемся играть, куда-то ходить по выходным. Пытаемся жить какой-то жизнью для детей", – отметил Сергей.

Мужчина добавил, что супруга водит младшего сына и его брата на встречи с Эдуардом раз в 1–2 недели, после которых "у детей происходят истерики".





Сергей Николаев муж любовницы Эдуарда Карташова Мой средний сын, который больше понимает, так как ему 6 лет, замыкается после таких встреч. Один раз, приложив пальчик к губам сказал: "Папа, тссс, у нас есть второй". Теперь он называет Эдуарда "плохой дядя". Я сейчас уже хожу со средним сыном к психологу, он и так имеет определенные сложности со здоровьем, а тут такое сильное отрицательное воздействие взрослых.

Сергей выразил беспокойство по поводу того, как неоднозначная ситуация, в которую втягивают маленьких детей, может отразиться на их психике. Он считает, что у ребенка должен быть один отец, причем не столь важно, биологический он или нет – главное, чтобы он мог обеспечить заботу и любовь.

"Чтобы у ребенка был один отец, чтобы не страдала его психика и чтобы не были ущемлены его права. Эдуард ничего из этого обеспечить не может. Его задача – поменять ребенку фамилию и отчество и отстранить меня от его воспитания, не дав ничего взамен", – возмущен Николаев.

Сергей также рассказал, что узнал правду об измене жены около года назад. Тогда же он попытался наладить диалог с Эдуардом, чтобы решить непростую ситуацию. Мужчина уверяет: он был готов отойти в сторону, если Карташов сможет обеспечить сыну лучшие условия, в том числе и отцовскую заботу.

"Но Эдуарду это явно не было нужно. Его все устраивало, он не собирался ничего менять. Эдуард ранее обещал мне, что сам уйдет в сторону, но обманывал и возвращался снова", – отметил Николаев.

"Меня учили беречь мужа"

По данным СМИ, Шарапова и Карташов познакомились еще в 2001-м, а через пару лет сыграли свадьбу. В 2011-м в интервью изданию "7 Дней" она заявила, что обрела с Эдуардом истинное счастье.





Арина Шарапова телеведущая Я никогда не страдала от отсутствия мужского внимания, пережила немало и любовных потрясений, и, напротив, ярких моментов, но только с появлением в моей жизни Эдуарда отчетливо поняла, что приплыла к своему берегу, в свою гавань.

В свою очередь, в мае 2025-го телеведущая поделилась секретами счастливого брака в разговоре с "Леди Mail".

"Помогают терпение и умение иной раз промолчать. А это целое искусство. <...> Мои мама с бабушкой, прожившие в браке по 60 лет, учили меня беречь мужа, а не отрекаться от него. А если нужно выговориться, то лучше сходить к священнику на исповедь", – рассказала Шарапова.

До Карташова телеведущая трижды была замужем. У нее есть сын от первого брака, а также двое внуков.