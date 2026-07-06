Экс-супруга Ираклия Пирцхалавы высказалась о скандале с беременной от певца моделью

Певец Ираклий Пирцхалава оказался в центре скандала: модель Екатерина Лукьянова заявила в соцсетях, что в результате тайного романа забеременела от звезды. На откровения отреагировала экс-супруга Ираклия и мать его двоих сыновей Елена Гребенщикова. Подробности – в материале Москвы 24.
"Должен понимать границы в общении с другими женщинами"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/___katty_look; Фото: legion-media.com/Persona Stars/053
22-летняя модель Екатерина Лукьянова сообщила в соцсетях, что у нее был тайный роман с 48-летним певцом Ираклием Пирцхалавой. Об отношениях якобы знали "только очень близкие девочки". Итогом стала беременность, однако ожидание малыша было омрачено тем, что Екатерина получила от подруг видео: на кадрах был запечатлен ее возлюбленный в компании другой девушки. От обиды Лукьянова решилась на публичные откровения. Она выложила совместные кадры с певцом, переписки и голосовые сообщения.
"Ну роди мне, если тебе не нужен. Потом благодарить будешь, что такая красотка родилась талантливая", – якобы писал Ираклий.
Свои периоды отсутствия в такой сложный для Екатерины момент певец объяснял тем, что все равно не сможет облегчить ее состояние.
Позже в интервью изданию Super она подробно рассказала, как развивались их отношения с певцом.
Екатерина заявила, что познакомилась с исполнителем на открытии выставки в начале июня. Между ними сразу завязалось общение, потом модель снялась в клипе Ираклия, затем они вместе отправились отдыхать. По словам Лукьяновой, Пирцхалава сразу обозначил, что между ними отношения, однако попросил их не афишировать.
Кроме того, Ираклий обрадовался, узнав о беременности избранницы. Однако, по словам будущей матери, певец не особо помогал ей в сложный период и постоянно отсутствовал, ссылаясь на плотный рабочий график. Затем она узнала из соцсетей, что возлюбленный чересчур тесно общается с другими девушками.
Лукьянова добавила, что пока находится на эмоциях, поэтому не готова слушать оправдания от Ираклия. Однако она выразила надежду, что, когда страсти улягутся, они с певцом смогут спокойно обсудить все вопросы, касающиеся будущего ребенка.
Ситуация осложняется тем, что в эфире одного из телеканалов транслируется реалити-шоу, в котором принимают участие Пирцхалава с экс-супругой Еленой Гребенщиковой. Исполнитель заявлял в рамках проекта, что хочет возобновить отношения с бывшей женой, с которой они были в официальном браке с 2009-го по 2014-й. У них есть двое сыновей.
Екатерина заявила, что не будет комментировать взаимоотношения бывших супругов.
"Насколько мне известно, Иракли и Елена – близкие друзья и родители замечательных детей. Лезть в их взаимоотношения я не считаю правильным", – добавила Лукьянова.
Позже модель сообщила в соцсетях, что создала платный телеграм-канал для "лояльной аудитории", которая готова знать, "что было, что есть и что будет без искажений".
"Чувствую себя героиней какого-то дешевого сериала"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lena_onfire
В свою очередь, Елена Гребенщикова высказалась по поводу скандала в своих соцсетях. Она выложила ролик, в котором рассказала, что узнала обо всем от подписчиков, которые пересылали ей новости о беременной Екатерине.
Елена призвала подписчиков перестать мусолить эту новость, отметив, что "в этой ситуации есть девушка, которой сейчас наверняка хуже".
На ситуацию отреагировала экс-супруга рэпера Гуфа и блогер Айза-Лилуна Ай.
"Ребята, какой треш! Но я об Ираклии уже давно свое мнение выстроила, даже без этой ситуации", – написала Айза в своем телеграм-канале.
Сам Пирцхалава пока не комментировал ситуацию.
К слову, широкая общественность узнала об уроженке Барнаула Екатерине Лукьяновой в апреле 2026-го. Тогда в Сети появились слухи, что она новая девушка рэпера Тимати, к тому же, по мнению пользователей соцсетей, как две капли воды похожая на экс-избранницу Юнусова – Алену Шишкову. Однако сплетни так и не получили подтверждения.