Экс-супруга Ираклия Пирцхалавы высказалась о скандале с беременной от певца моделью

Певец Ираклий Пирцхалава оказался в центре скандала: модель Екатерина Лукьянова заявила в соцсетях, что в результате тайного романа забеременела от звезды. На откровения отреагировала экс-супруга Ираклия и мать его двоих сыновей Елена Гребенщикова. Подробности – в материале Москвы 24.

"Должен понимать границы в общении с другими женщинами"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/___katty_look; Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

22-летняя модель Екатерина Лукьянова сообщила в соцсетях, что у нее был тайный роман с 48-летним певцом Ираклием Пирцхалавой. Об отношениях якобы знали "только очень близкие девочки". Итогом стала беременность, однако ожидание малыша было омрачено тем, что Екатерина получила от подруг видео: на кадрах был запечатлен ее возлюбленный в компании другой девушки. От обиды Лукьянова решилась на публичные откровения. Она выложила совместные кадры с певцом, переписки и голосовые сообщения.

"Ну роди мне, если тебе не нужен. Потом благодарить будешь, что такая красотка родилась талантливая", – якобы писал Ираклий.

Свои периоды отсутствия в такой сложный для Екатерины момент певец объяснял тем, что все равно не сможет облегчить ее состояние.





из голосового сообщения Мась, ну такова доля женская. Даже нахождение рядом не позволит тебе "делиться" данным состоянием. Это состояние же внутри тебя, даже когда я нахожусь рядом с тобой, все равно плохо только тебе одной.

Позже в интервью изданию Super она подробно рассказала, как развивались их отношения с певцом.

Екатерина заявила, что познакомилась с исполнителем на открытии выставки в начале июня. Между ними сразу завязалось общение, потом модель снялась в клипе Ираклия, затем они вместе отправились отдыхать. По словам Лукьяновой, Пирцхалава сразу обозначил, что между ними отношения, однако попросил их не афишировать.

Кроме того, Ираклий обрадовался, узнав о беременности избранницы. Однако, по словам будущей матери, певец не особо помогал ей в сложный период и постоянно отсутствовал, ссылаясь на плотный рабочий график. Затем она узнала из соцсетей, что возлюбленный чересчур тесно общается с другими девушками.





Екатерина Лукьянова модель Я считаю, что мужчина, который находится в отношениях и знает, что его девушка беременна и сейчас проходит непростой период, должен понимать границы в общении с другими женщинами. Поцелуи и объятия на публике, тем более с пониманием, что это снимают и публикуют в социальных сетях, для меня недопустимы.

Лукьянова добавила, что пока находится на эмоциях, поэтому не готова слушать оправдания от Ираклия. Однако она выразила надежду, что, когда страсти улягутся, они с певцом смогут спокойно обсудить все вопросы, касающиеся будущего ребенка.

Ситуация осложняется тем, что в эфире одного из телеканалов транслируется реалити-шоу, в котором принимают участие Пирцхалава с экс-супругой Еленой Гребенщиковой. Исполнитель заявлял в рамках проекта, что хочет возобновить отношения с бывшей женой, с которой они были в официальном браке с 2009-го по 2014-й. У них есть двое сыновей.

Екатерина заявила, что не будет комментировать взаимоотношения бывших супругов.

"Насколько мне известно, Иракли и Елена – близкие друзья и родители замечательных детей. Лезть в их взаимоотношения я не считаю правильным", – добавила Лукьянова.

Позже модель сообщила в соцсетях, что создала платный телеграм-канал для "лояльной аудитории", которая готова знать, "что было, что есть и что будет без искажений".

"Чувствую себя героиней какого-то дешевого сериала"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lena_onfire

В свою очередь, Елена Гребенщикова высказалась по поводу скандала в своих соцсетях. Она выложила ролик, в котором рассказала, что узнала обо всем от подписчиков, которые пересылали ей новости о беременной Екатерине.





Елена Гребенщикова экс-супруга певца Ираклия Пирцхалавы Я понимаю, что вы ждете от меня какого-то громкого ответа, но я пока сама не разобралась в том, что происходит. Чувствую себя героиней какого-то дешевого сериала. И что я точно делать не буду – я не буду затевать публичную войну с другой женщиной, тем более с беременной.

Елена призвала подписчиков перестать мусолить эту новость, отметив, что "в этой ситуации есть девушка, которой сейчас наверняка хуже".

На ситуацию отреагировала экс-супруга рэпера Гуфа и блогер Айза-Лилуна Ай.

"Ребята, какой треш! Но я об Ираклии уже давно свое мнение выстроила, даже без этой ситуации", – написала Айза в своем телеграм-канале.

Сам Пирцхалава пока не комментировал ситуацию.

К слову, широкая общественность узнала об уроженке Барнаула Екатерине Лукьяновой в апреле 2026-го. Тогда в Сети появились слухи, что она новая девушка рэпера Тимати, к тому же, по мнению пользователей соцсетей, как две капли воды похожая на экс-избранницу Юнусова – Алену Шишкову. Однако сплетни так и не получили подтверждения.