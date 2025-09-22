Эксперт Лоикова назвала "тихую оптимизацию" текущей реальностью рынка труда

Волна увольнений без компенсаций началась в российских компаниях, утверждают некоторые аналитики. Как защитить свои права в такой ситуации, разбиралась Москва 24.

Вопреки собственному желанию

Почти каждая четвертая компания начала сокращать персонал, причем многие из них делают это без выплаты компенсации. Об этом говорится в обзоре рынка труда одной из консалтинговых компаний. По данным аналитиков, если в 2023 году доля такого бизнеса составляла 10%, то в 2025-м – 25%. Кадровики прогнозируют, что увольнения продолжатся: бизнес переходит от стратегии роста к стратегии выживания и вынужден оптимизировать издержки.

При этом уволенные сотрудники все чаще идут в суд, и в 71% случаев решения принимаются в пользу работников, гласит статистика одной из юридических компаний.

"2026 год пройдет в поисках ответа на вопрос, как уволить сотрудника, желательно без выплат, и чтобы он если и устраивал истерики, то за пределами офиса", – привел РБК слова одного из HR-специалистов.

Проблема особенно остра в динамичных сферах с высококвалифицированными кадрами – IT, цифровом маркетинге, финтехе и консалтинге, а также в малом и среднем бизнесе, где недостаток юридических ресурсов часто ведет к нарушениям процедур. Регионально это сильнее выражено в мегаполисах – Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, уточнила в беседе с изданием эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Консультант, экс-директор по персоналу в крупных компаниях Юлия Бестужева подчеркнула в разговоре с журналистами, что увольнение с управленческой точки зрения – последствие ошибок самого работодателя.





Юлия Бестужева консультант, экс-директор по персоналу в крупных компаниях Неточное решение о найме, завышенные ожидания, размытые задачи, отсутствие измеримых критериев результата. Если компания заранее не определила, что именно считается выполненной работой и в какой момент человек не справляется, конфликт неизбежен.

По подсчетам аналитиков, расставание с одним сотрудником обходится компании в среднем в 3,4 его месячного оклада, а если требуется замена – в 5,2. Уход ключевого специалиста или руководителя может повлечь за собой отток других членов команды и падение эффективности на сумму, эквивалентную 250% годовой зарплаты ушедшего, пояснила в беседе с изданием бизнес-консультант Элина Малагова.

Ранее эксперты выяснили, что за последние пару лет полностью сменили профессию почти четверть экономически активных россиян (23%). Причем довольных этим решением оказалось почти вдвое больше, чем недовольных (15% против 8%). Наиболее мобильны специалисты до 35 лет, а также люди с невысокими доходами (до 100 тысяч рублей). Чаще всего профессиональную переквалификацию проходят рабочие, инженеры, продавцы, менеджеры и медики. Учителя и воспитатели, ушедшие в продажи или сферу услуг, довольны в 78% случаев.

По словам аналитиков, главная причина недовольства – снижение зарплаты, которую назвали 31% пожаловавшихся. Выше доход после смены профессии отметили только 9% опрошенных. Среди наиболее популярных переходов: бухгалтеры становятся экономистами, строители с финансовым опытом – инженерами-сметчиками, юристы – бизнес-ассистентами или бухгалтерами.

Защитить свои права

Увольнение без истерик и выплат – классика кризисного периода, рассказала Москве 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. Однако, по ее словам, опросы работодателей на март 2026 года выглядят спокойнее: массовые сокращения проводит только 1% компаний, планируют их до конца года еще 3%.

"Оптимизация численности, точечные увольнения проводятся в 13% организаций, планируют еще 6%. В целом по рынку речь не идет о всеобщей катастрофе и закрытии предприятий, но "тихая оптимизация" – текущая реальность", – добавила она.

Компании избавляются от сотрудников, пытаясь сделать это без скандалов и лишних расходов. Поэтому возникает схема с давлением на человека, чтобы он ушел добровольно по соглашению сторон без выплат, подчеркнула Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Если просят написать заявление "по собственному желанию", потому что организация сокращает штат или испытывает сложности, это попытка обмана. При реальном сокращении сотрудник имеет право на компенсации, а при увольнении по собственному желанию – нет. Задача – не дать себя запугать и перевести диалог в правовое русло.

По ее словам, руководство может уговаривать сотрудника, будто заявление по собственному желанию или соглашение сторон без компенсации "чище" с точки зрения трудовой книжки. Плюс некоторые обещают дать хорошие рекомендации, а в случае несогласия с такими условиями обещают "уволить по статье".

Однако эксперт сослалась на определение Верховного суда РФ от 22.09.2025, согласно которому, если работник не собирался увольняться, соглашение без выплат не отвечает его интересам.

"То есть, если заставляют подписать такое при помощи угроз, давления, манипуляций, увольнение можно признать незаконным через суд. Нужно спокойно отвечать: "Я понимаю, что речь идет о сокращении штата. Давайте действовать по Трудовому кодексу, я готов рассмотреть соглашение сторон, но только при условии выплаты выходного пособия", – уточнила Лоикова.

При законном сокращении (статья 81 ТК РФ) работодатель обязан соблюсти всю процедуру. Нарушение любого пункта – повод восстановить сотрудника на работе. Увольняемому должны дать письменное уведомление за два месяца и вручить под подпись лично, отметила эксперт.

"Если работник отказывается подписать документ, составляется акт, в противном случае сокращение незаконно. Также сотруднику обязаны предложить все подходящие вакансии внутри компании, вплоть до нижестоящих ставок, на время всей процедуры. Если этого не сделано, это нарушение. Можно уволиться и до истечения двух месяцев, но только с письменного согласия сотрудника, и в этом случае работодатель обязан доплатить компенсацию", – уточнила специалист.

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие в размере среднемесячного заработка в день увольнения, а также сохранить среднемесячный заработок на период трудоустройства за второй месяц после увольнения (по заявлению при предъявлении трудовой книжки без записи о новой работе выплаты идут до двух месяцев включительно).





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт За третий месяц – по решению службы занятости, если бывший сотрудник встал на учет в первые 14 дней и его еще не трудоустроили. С сентября 2025 года есть важное изменение: выплату считают по-новому – средний дневной заработок умножают на среднемесячное количество рабочих дней. В 2026 году это 20,58.

Согласившись досрочно оставить свое рабочее место, до истечения двух месяцев, в день увольнения сотрудник получает еще одну выплату – средний заработок за время, которое оставалось до окончания срока предупреждения.

"Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы, смысл которых непонятен. Стоит сказать: "Я могу забрать их домой, изучу, принесу завтра". Включить диктофон на телефоне – перед любым разговором с начальством или HR записи, где угрожают или предлагают уйти без денег, – это прямое доказательство давления в суде", – обратила внимание Лоикова.

Кроме того, нужно требовать письменное уведомление: любой разговор переводить в переписку (корпоративная почта, мессенджеры) и сохранять скриншоты. Если работника уволили незаконно или он подписал соглашение под давлением, есть месяц на подачу иска в районный суд. Практика прошлого и текущего годов показывает, что суды встают на сторону работников, если нарушена процедура сокращения или имело место давление, заключила эксперт.

