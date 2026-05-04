04 мая, 20:16

Общество
HR-эксперт Лоикова назвала главные мотивации для кардинальной смены профессии

Новый поворот: почему россияне стали чаще менять профессию

Практически каждый четвертый житель России сменил профессию за последние два года, сообщили аналитики. О чем говорит такая тенденция и как компании стараются удерживать сотрудников – в материале Москвы 24.

Дело по душе

Фото: 123RF.com/dikushin

Почти четверть (23%) экономически активных россиян полностью сменили профессию за последние два года. При этом число довольных этим решением больше, чем недовольных (15 против 8%), сообщили аналитики портала SuperJob.

По данным исследования, наибольшую профессиональную мобильность демонстрируют специалисты до 35 лет: в этой категории кардинально сменили профессию 26–28% опрошенных. Среди россиян старше 45 лет новое дело освоили 20%, из которых 12% посчитали переход удачным, а 8% сожалеют о своем решении.

Частота смены специализации зависит от уровня дохода: чем он выше, тем реже люди решаются на перемены. Среди россиян с зарплатой до 100 тысяч рублей новую деятельность осваивали 26%, в то время как среди тех, кто зарабатывает от 200 тысяч, этот показатель составил 16%. Респонденты со средним профессиональным образованием чаще проходят переквалификацию (24%), чем те, кто окончил вуз (20%), уточнили специалисты.

Более трети комментаторов (35%), прошедших переквалификацию, назвали главным поводом для гордости возможности для развития и получения новых знаний и навыков. Повышение дохода отметили 9% респондентов, а 8% – обретение своего призвания.

Главная проблема тех, кто недоволен сменой профессии, – финансовые потери: на снижение зарплаты пожаловались 31%. Еще 16% разочарованы низкой востребованностью новой специальности, что не позволяет в ней развиваться. Кроме того, отмечаются ухудшение условий труда (10%), нестабильность работодателей (7%) и увеличение рабочей нагрузки (6%).

За 2 года рабочие чаще всего меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но также на рабочие позиции. Аналогичная ситуация наблюдается у инженеров, продавцов и менеджеров по продажам, а также медицинских работников. При этом учителя и воспитатели, ушедшие в продажи или сферу обслуживания, довольны в 78% случаев.
из результатов исследования

Инженеры, ставшие рабочими, были разочарованы в 56% случаев. Бухгалтеры и экономисты, переквалифицировавшиеся в продавцов, пожалели о выборе в 54% ситуациях, отметили аналитики.

"Квалифицированные рабочие чаще переходили на другие рабочие позиции, но заметная часть – в ИТР (инженерно-технические работники) или водители. Водители осваивали принципиально другие транспортные средства или становились рабочими. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, часто уходили в сферу услуг (например, в косметологию). Учителя – также в сферу услуг или продажи", – уточняется в исследовании.

Кроме того, бухгалтеры чаще всего становились экономистами, а некоторые переходили в продажи либо ИТР. Выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, становились инженерами-сметчиками или инженерами ПТО (производственно-технического отдела). Юристы же переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев, отметили аналитики.

Потеря интереса

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова пояснила Москве 24, что россияне меняют профессию из-за влияния различных факторов, среди которых мотивация самого сотрудника, личные обстоятельства, а также внешние условия на рынке труда.

"Финансовая стабильность играет не последнюю роль. Когда человек идет менять профессию, как правило, он хочет вырасти в доходе – это основная мотивация, которую многие указывают. Когда оплата труда не соответствует рынку, люди начинают уходить", – уточнила она.

Причинами увольнения также являются переработки, отсутствие карьерного роста, стресс, неблагоприятные условия труда, неудобный график и неполноценный обеденный перерыв. Кроме того, специалистов смущают нестабильность компании, штрафы, задержки и невыплаты заработной платы, разъяснила Лоикова.

Эмоциональное выгорание, потеря интереса к профессии тоже могут быть причинами. Приоритеты в работе поменялись, и многие хотят получать от нее не только деньги, но и удовольствие. Если профессия изначально была выбрана не по любви, возникает разочарование, желание найти что-то, что будет приносить удовлетворение.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

По ее словам, на данный момент наблюдается рост интереса к рабочим специальностям, что в свою очередь может стимулировать переквалификацию. В этой сфере можно обучиться за пару месяцев и выйти на доход даже без опыта.

"Чтобы удержать сотрудников, компании прибегают к разным методам. Например, внедряют программы обучения и развития персонала, что помогает специалистам видеть карьерную траекторию и двигаться внутри компании. Это снижает риск ухода, мотивация и производительность растут. Также важна конкурентоспособная зарплата и прозрачная система бонусов: сотрудники должны понимать, за что получают дополнительные выплаты", – отметила эксперт.

Развитие корпоративной культуры и внутренних коммуникаций тоже имеет значение. Меры по улучшению условий труда – гибкий график, компенсация стоимости путевок в детские лагеря, льготы, детские сады, ДМС и прочие факторы – являются мерами по удержанию сотрудников, рассказала Лоикова.

Кроме того, для адаптации сотрудников применяется искусственный интеллект, тренер по обучению новым навыкам и персонализированные программы мотивации.

"Также важен климат в коллективе: многие компании начинают об этом задумываться и оплачивать сервисы, которые помогают работать с психологами, справляться с тревожным состоянием и неопределенностями в жизни. Также компенсируются массажи, чекапы", – уточнила эксперт.

Психолог Полина Шаповалова в разговоре с Москвой 24 назвала происходящее новой реальностью и отметила, что футурологи пророчат новому поколению пять смен профессий за жизнь. Вследствие изменившихся ценностей и стремления жить в легкости и удовольствии люди стали чаще делать выбор в пользу новых специальностей, где ищут и пробуют себя.

Теперь это не является чем-то порицаемым, как в Советском Союзе, когда нужно было окончить институт, устроиться на одно место работы и пробыть там всю жизнь. Тогда ты считался хорошим специалистом. Сейчас же работодателями приветствуется опыт в разных сферах и на разных позициях.
Полина Шаповалова
психолог

Шаповалова разъяснила, что выгорание от пятидневки и часто ненормированного рабочего дня тоже может быть причиной смены сферы деятельности.

"Но в основе, если посмотреть глубже, также лежат изменившиеся приоритеты и ценности. Например, желание больше времени проводить с семьей, уделять время себе или заниматься тем, что действительно приносит радость и смысл, а не просто обеспечивает финансовую стабильность", – рассказала она.

Смена профессии, основанная на подлинных внутренних побуждениях, имеет положительный эффект. Особенно когда для этого есть множество возможностей вроде курсов переквалификации, онлайн-образования и программ наставничества, заключила психолог.

Читайте также


