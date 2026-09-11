Развенчан миф о рыбах-мутантах, которые плавают в Москве-реке

Гольяново давно перестал быть самым опасным районом города, Москва-река не кишит рыбами-мутантами, а коренные жители столицы вовсе не живут на пассивный доход с "бабушкиных квартир". Что стоит за самыми распространенными мифами о мегаполисе – в нашем материале.

Миф 1: Гольяново – самый опасный район

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

О столице можно услышать много мифов, которые живут годами несмотря на то, что город постоянно преображается. Корреспонденты телеканала Москва 24 решили проверить самые популярные легенды на собственном опыте.

Одной из таких стало утверждение, что вечером в районе Гольяново лучше не появляться без охраны. В 1990-е годы этот район, который во многом был промзоной, действительно фигурировал в криминальных сводках, а в 2000-е он и вовсе попал в рейтинг самых опасных мест для туристов в мире. С тех пор стереотип прочно укоренился в массовом сознании.

Однако сегодня от промзоны не осталось и следа, а прохожие дружелюбны и не напоминают героев криминальной хроники.





житель района Гольяново Насколько опасно здесь гулять вечером? Я иногда могу и ночью пройтись, все в порядке. Могут ли ограбить? Надеюсь, со мной и другими жителями этого не случится.

Также корреспонденты решились на эксперимент: оставили без присмотра велосипед на 3 часа. Как итог – все осталось в целости и сохранности.



Ранее Сергей Собянин заявил, что безопасность в Москве выше по сравнению с любым другим европейским городом. В частности, за последние десятилетия число грабежей, угонов и насильственных преступлений значительно сократилось. Также стало меньше правонарушений в общественных местах.

"По улицам Москвы можно спокойно гулять, хоть в центре, хоть на окраине", – сказал мэр.

Миф 2: в Москве-реке живут рыбы-мутанты

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Легенда о речных чудовищах появились несколько десятилетий назад благодаря желтой прессе, пояснил телеканалу Москва 24 биолог Илья Рыбальченко.





Илья Рыбальченко биолог В 1990-е годы проводилось исследование состава рыб в Москве-реке. Было установлено, что у них серьезные морфологические нарушения: наросты, искривление позвоночника, раздутые жабры. Рыбам тяжело было дышать в отсутствие кислорода. Поэтому в прессе разлетелись рыбы-мутанты.

Рыбак Иван Фролов, который знает все места для ловли, ни разу не встречал в московских водоемах ничего аномального, рассказал он телеканалу Москва 24. По его словам, рыба здесь такая же, как в Волге и Оке.

При этом ранее в столице были зафиксированы случаи крупных уловов. К примеру, в мае удалось вытянуть из Москвы-реки 25-килограммового сома возле набережной у Киевского вокзала, на сам процесс у группы людей ушло около часа. Еще один сом весом почти 20 килограммов был пойман в Пресненском районе, а рядом с "Москва-Сити" рыбаки втроем почти два часа вытаскивали 9-килограммовую щуку, которую в итоге отпустили.

Как пояснил кандидат биологических наук Павел Глазков, сомы, щуки, окуни и плотва являются привычными обитателями водоемов столичного региона. Окунь обычно весит 100–150 граммов, плотва – около 150–200 граммов, щука – от 1 до 20 килограммов, а сом может вырастать до 40–100 килограммов. Биолог также отметил, что рыба, выловленная в черте города, пригодна в пищу, так как загрязнения остаются в верхних слоях воды, а добыча обитает на глубине.

Кроме того, журналисты телеканала решили узнать состав воды в Москве-реке, которая якобы собрала всю таблицу Менделеева. Но проверка качества в Главном контрольно-испытательном центре питьевой воды показала: по физико-химическим показателям все достаточно чисто и соответствует требованиям, предъявляемым к водным объектам рыбохозяйственного назначения.

При этом стереотип о грязной Москве-реке объясним: в советское время в черте города работало множество заводов, сбрасывавших нечистоты. Сейчас десятки производств выведены за МКАД, плюс современные предприятия стали более экологичными.

Миф 3: москвичи живут за счет "бабушкиных квартир"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Жители столицы живут за счет сдачи жилья, которое досталось им по наследству, что позволяет даже не работать. Миф, который также довольно распространен в массовом сознании.

Однако реальность иная. К примеру, у Елены Печерниковой – москвички в седьмом поколении – всего одна квартира, в которой она живет и сама делает ремонт. Другой коренной москвич Дмитрий Горбунов сдает недвижимость, доставшуюся по наследству, однако все равно вынужден работать.





Дмитрий Горбунов коренной москвич Это дает примерно 50–70 тысяч рублей. В большинстве случаев это не может закрыть все потребности, поэтому в любом случае нужно работать.

По данным Росстата, средняя зарплата жителей столицы за март составила порядка 219 тысяч рублей. Однако статистику нужно интерпретировать правильно, пояснила телеканалу Москва 24 финансовый аналитик Эльвира Митюкова.

"Представим, что есть 10 человек: 9 получают по 100 тысяч рублей, а 10-й – директор с зарплатой 1,3 миллиона. Сложим все, разделим на 10 и получим 220 тысяч, как будто средняя зарплата. За счет единиц с высокими доходами средняя зарплата резко взлетает", – отметила эксперт.

Миф 4: Москва ничего не производит

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Бытует мнение, что в столице остались только блогеры, торговые центры и офисы, однако на самом деле в городе работает более 4,5 тысячи предприятий.





Полина Павлова руководитель пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Это современные, красивые здания. Наши архитекторы используют разные технологии, чтобы мы смотрели на эти здания и думали, что это бизнес-центр. Но за стеклами и бетоном находятся конвейерные ленты и лаборатории, которые выпускают все то, что мы используем каждый день.

К примеру, Мелькомбинат ежедневно перерабатывает 30 вагонов зерна. Также в столице производят 60 тонн плавленого сыра в день, который затем поставляют по всей России. Кроме того, столичные предприятия выпускают лифты, подчеркнул в беседе с телеканалом Москва 24 гендиректор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.

"В Москве лифты установлены на различных знаковых объектах, включая высотку на Кудринской площади. Мы устанавливаем лифты в регионах не только в рамках капремонта, но и, например, на космодроме Восточный", – рассказал Сидельковский.

Миф 5: BMW без поворотников и вечные пробки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Согласно распространенному мнению, водители BMW якобы осознанно игнорируют требование к включению поворотников. Водители даже нередко шутят, что эти автомобили сходят с конвейера уже с таким дефектом.

Проверку мифа журналисты телеканала провели на машине немецкого бренда, проехав в общем потоке. В итоге почти каждый водитель BMW, который был рядом, предупреждал о маневре. На пути встретилась лишь одна нарушительница.



"Иногда включаю, иногда нет. Если пусто на дороге и неплотное движение, то можно спокойно не включать", – призналась девушка.



Еще один популярный стереотип – передвижение на автомобиле отнимает много времени из-за заторов. В рамках эксперимента корреспондент и продюсер телеканала отправились от площади Тверской Заставы до "Академической" в 19:00: первый – на автомобиле, второй – на метро. Разница в итоге была: 28 минут на метро против 50 минут на машине.

Однако еще 10 лет назад город в часы пик стоял в плотных заторах, рассказал телеканалу Москва 24 начальник отдела трафик-инженеров ЦОДД Михаил Артюх. По его словам, на сегодняшний день средняя скорость движения увеличилась более чем в полтора раза, а время в пути сократилось более чем на треть.

Миф 6: все очень дорого

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Огромные цены куда не приди – другое популярное заблуждение вокруг Москвы. Да, например, на Даниловском рынке можно найти черешню по 1 тысяче рублей за килограмм, а можно – за 1,8 тысячи. То же самое касается и ресторанов, где ценник порой очень весомый.

Однако в последние годы появились заведения и с фиксированными ценами. В частности, в одном из них стейк, ребра, шашлык – все по 400 рублей. При этом на стол бесплатно ставят бутылку воды. Таким образом, плотно пообедать можно и за 10 тысяч рублей, и за 1,5, причем заведения могут располагаться в соседних домах.

"Это в первую очередь статус и атмосфера. Конечно, есть бренд, где человеку, который берет воду за 1,5 тысячи, важна эта бутылочка на столе как атрибут, что он сидит здесь, он причастен ко всему этому, может себе это позволить", – пояснила телеканалу бизнес-аналитик, бренд-продюсер Светлана Гаврилова.

Но в конечном счете Москва предоставляет выбор на любой кошелек, главное – знать места.

