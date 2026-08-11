Экс-звезду экрана Юлию Реутову вновь отправили в психиатрическую клинику

Состояние экс-звезды экрана Юлии Реутовой, которая более года бродяжничала в Таиланде, резко ухудшилось. Девушка вновь попала в психиатрическую клинику, причем против своей воли, сообщили общественники. Подробности – в материале Москвы 24.
"Она так сильно просила не отправлять ее в больницу"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/trudovoy.center
Найденная в Таиланде россиянка Юлия Реутова вновь оказалась в психиатрической больнице, сообщил общественный деятель Нурлан Багиров в своих соцсетях. Именно он с февраля занимался ее историей и спас ее после бродяжничества в Паттайе.
Багиров не раскрыл подробностей состояния девушки, но отметил, что решение было принято совместно с родными Юлии и оказалось сложным.
"Ее родителям, да и мне тоже такое решение далось с трудом. От этого очень тяжело на душе, но другого варианта просто не было. Она так сильно просила не отправлять ее в больницу, но нам пришлось…" – добавил общественник.
С момента обнаружения в Таиланде Реутова уже не раз оказывалась в специализированных клиниках и учреждениях из-за сбоя психики, который произошел на фоне стресса и запрещенных веществ, уточнял ранее Багиров. В марте сообщалось, что ей будет оказана помощь в женском реабилитационном центре в Дагестане, а в феврале Юлия прошла лечение в тайской клинике.
"Ментально тяжело нездорова"
История Юлии Реутовой получила огласку в феврале 2026-го. В Сеть попали кадры, на которых цирковая артистка, бывшая участница шоу "Минута славы" и "Дом‑2" была запечатлена выходящей из помещения в Паттайе.
Волонтеры сообщали, что "ментально она тяжело нездорова", у Юлии также были проблемы с памятью, она отказывалась от помощи. Девушка больше года жила в палатке на пляже в Паттайе, добывала еду случайными способами и почти ни с кем не общалась. Ее вид резко контрастировал с прежними глянцевыми снимками, которые публиковались в ее соцсетях: девушку нашли истощенной, неопрятной, со спутанными волосами.
Багиров привлек к проблеме внимание СМИ, также к помощи подключилась блогер Ида Галич. Общественник организовал визит матери и отчима Юлии в Таиланд, чтобы родные смогли забрать девушку.
Галич выпустила большой репортаж о Реутовой на своем YouTube-канале в апреле. В видео отмечалось, что к ситуации с Юлией косвенно мог быть причастен бизнесмен Лаки Ли, которого в прессе называют "королем стриптиза". Девушка начала карьеру как гимнастка: у нее есть звание мастера спорта и победы в различных соревнованиях. Затем она стала цирковой артисткой и гастролировала с акробатическими номерами по всему миру.
Переломным моментом стало знакомство с Лаки Ли. Юлия стала работать в его заведении и встречаться с Лаки. По словам экс-сотрудника клуба Диониса Севрюкова, возлюбленный старался контролировать каждый шаг Реутовой, а также способствовал ее зависимости от запрещенных веществ.
"Юлия, получая от Лаки выход на запрещенные вещества в свободном доступе, в любом количестве и ассортименте, становится с 2015 года наркозависимым человеком", – рассказал Севрюков.
Он также добавил, что работа на Лаки была похожа на участие в секте, однако сотрудники не уходили по разным причинам.
Девушка несколько раз пыталась сбежать от Лаки Ли и тотального контроля с его стороны. Однажды ей это удалось, но пристрастие к запрещенным веществам привело ее в индустрию для взрослых: она участвовала в съемке контента 18+, а затем получила предложение от продюсера Александра Валова – сниматься в музыкальных роликах в Таиланде. Однако на деле Юлию вновь втянули в секс-индустрию.
В итоге в Таиланде у Юлии начались проблемы с документами, и она была уволена. После этого Реутова перестала выходить на связь с родными, а вскоре местные рыбаки нашли ее в открытом море, где она провела 7 часов. Одно из версий общественник Багиров называл то, что ее вывезли в море и выкинули из-за кражи крупной суммы денег.