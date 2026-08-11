Экс-звезду экрана Юлию Реутову вновь отправили в психиатрическую клинику

Состояние экс-звезды экрана Юлии Реутовой, которая более года бродяжничала в Таиланде, резко ухудшилось. Девушка вновь попала в психиатрическую клинику, причем против своей воли, сообщили общественники. Подробности – в материале Москвы 24.

"Она так сильно просила не отправлять ее в больницу"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/trudovoy.center

Найденная в Таиланде россиянка Юлия Реутова вновь оказалась в психиатрической больнице, сообщил общественный деятель Нурлан Багиров в своих соцсетях. Именно он с февраля занимался ее историей и спас ее после бродяжничества в Паттайе.





Нурлан Багиров общественный деятель Друзья, очень печальная новость: Юлю снова пришлось положить в психиатрическую клинику. История у нее очень непростая, везде находятся препятствия. Но не переживайте, мы обязательно ей поможем. Да, сейчас ей нелегко, но причина госпитализации обоснована.

Багиров не раскрыл подробностей состояния девушки, но отметил, что решение было принято совместно с родными Юлии и оказалось сложным.

"Ее родителям, да и мне тоже такое решение далось с трудом. От этого очень тяжело на душе, но другого варианта просто не было. Она так сильно просила не отправлять ее в больницу, но нам пришлось…" – добавил общественник.

С момента обнаружения в Таиланде Реутова уже не раз оказывалась в специализированных клиниках и учреждениях из-за сбоя психики, который произошел на фоне стресса и запрещенных веществ, уточнял ранее Багиров. В марте сообщалось, что ей будет оказана помощь в женском реабилитационном центре в Дагестане, а в феврале Юлия прошла лечение в тайской клинике.

"Ментально тяжело нездорова"

История Юлии Реутовой получила огласку в феврале 2026-го. В Сеть попали кадры, на которых цирковая артистка, бывшая участница шоу "Минута славы" и "Дом‑2" была запечатлена выходящей из помещения в Паттайе.

Волонтеры сообщали, что "ментально она тяжело нездорова", у Юлии также были проблемы с памятью, она отказывалась от помощи. Девушка больше года жила в палатке на пляже в Паттайе, добывала еду случайными способами и почти ни с кем не общалась. Ее вид резко контрастировал с прежними глянцевыми снимками, которые публиковались в ее соцсетях: девушку нашли истощенной, неопрятной, со спутанными волосами.

Багиров привлек к проблеме внимание СМИ, также к помощи подключилась блогер Ида Галич. Общественник организовал визит матери и отчима Юлии в Таиланд, чтобы родные смогли забрать девушку.

Галич выпустила большой репортаж о Реутовой на своем YouTube-канале в апреле. В видео отмечалось, что к ситуации с Юлией косвенно мог быть причастен бизнесмен Лаки Ли, которого в прессе называют "королем стриптиза". Девушка начала карьеру как гимнастка: у нее есть звание мастера спорта и победы в различных соревнованиях. Затем она стала цирковой артисткой и гастролировала с акробатическими номерами по всему миру.

Переломным моментом стало знакомство с Лаки Ли. Юлия стала работать в его заведении и встречаться с Лаки. По словам экс-сотрудника клуба Диониса Севрюкова, возлюбленный старался контролировать каждый шаг Реутовой, а также способствовал ее зависимости от запрещенных веществ.

"Юлия, получая от Лаки выход на запрещенные вещества в свободном доступе, в любом количестве и ассортименте, становится с 2015 года наркозависимым человеком", – рассказал Севрюков.

Он также добавил, что работа на Лаки была похожа на участие в секте, однако сотрудники не уходили по разным причинам.





Дионис Севрюков экс-сотрудник стриптиз-клуба Мы все ходили строем, пели дифирамбы Лаки Ли. Это было создание тоталитарной секты, потому что себя он называл мессией. Мы должны были петь гимны, восхваляющие его. Почему мы – Юлия, я, остальные члены команды – не уходили, понимая, что находимся в секте? У каждого из нас были какие-то определенные привязки. У Юлии был контракт на 50 лет, а у меня ожидание обещанного руководства штаб-квартирой в Азии.

Девушка несколько раз пыталась сбежать от Лаки Ли и тотального контроля с его стороны. Однажды ей это удалось, но пристрастие к запрещенным веществам привело ее в индустрию для взрослых: она участвовала в съемке контента 18+, а затем получила предложение от продюсера Александра Валова – сниматься в музыкальных роликах в Таиланде. Однако на деле Юлию вновь втянули в секс-индустрию.

В итоге в Таиланде у Юлии начались проблемы с документами, и она была уволена. После этого Реутова перестала выходить на связь с родными, а вскоре местные рыбаки нашли ее в открытом море, где она провела 7 часов. Одно из версий общественник Багиров называл то, что ее вывезли в море и выкинули из-за кражи крупной суммы денег.