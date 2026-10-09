Блогеры Игорь и Ясмин Андреевы рассказали о причинах ухода из "Ленкома"

Актеры и блогеры Игорь и Ясмин Андреевы, которые прославились в Сети благодаря роликам про коллег-любовников, объявили об уходе из театра "Ленком Марка Захарова". По словам супругов, с ними решили прекратить сотрудничество, потому что руководству не нравился их контент в соцсетях. Подробности – в материале Москвы 24.

"Встреча не задалась"

Актеры и блогеры Игорь и Ясмин Андреевы, ставшие звездами скетчей про коллег-любовников в своем блоге, заявили, что вынуждены уволиться из театра "Ленком Марка Захарова" из-за действий художественного руководителя. Пара не стала называть имен, однако известно, что с 2025-го должность занимает режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Панков.

Супруги уточнили, что Ясмин ушла в декрет в апреле, при этом руководство ее успокоило: при возвращении она без работы не останется.

"Ясенька, не торопитесь, возвращайтесь, когда захотите и когда восстановитесь. Для вас есть роли, мы вас ждем", – передали супруги слова руководства.

Однако летом Игорь пришел подписывать договор и обнаружил, что он только до 1 декабря, а не на весь театральный сезон. Такие же условия были предложены и Ясмин. При этом конкретные причины озвучены не были, уверяют супруги. Им лишь сказали, что руководству не нравится блог, который ведут ребята.

Пара попыталась прояснить ситуацию, поговорив с художественным руководителем лично. Однако актеры заявили, что "встреча не задалась". При этом Ясмин, которая собиралась вернуться к работе после декрета в конце сентября, поставили условие: в течение двух месяцев наглядно доказать, что она хочет работать в театре.





Игорь и Ясмин Андреевы актеры, блогеры За время, пока я была в декрете, я забыла, что люди могут так неуважительно общаться, не просто с женщиной беременной, а просто с человеком. Опустим детали, просто на будущее: "Кричать на беременную – не круто".

На этом фоне Андреевы заявили, что приняли решение досрочно уйти из театра, не дожидаясь истечения контракта.

"Поняли, что наше будущее не должно зависеть от людей, у которых семь пятниц на неделе: сегодня мы отправляем тебя в декрет, а завтра подпишем бумагу, что ты здесь больше не работаешь и возвращаться тебе некуда. Знаете, нас даже попросили извиниться за нашу встречу с худруком, за тот факт, что мы решили узнать, почему с нами так поступили", – добавил Игорь.

При этом супруги отметили, что очень любят "Ленком" и там потрясающий коллектив, но "раз в несколько лет меняется руководство, в этот – не совсем удачно".

"У нас все ребята талантливые"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/andreev.ig

В комментариях ребят поддержали подписчики, в том числе отметились и знаменитости.

Певец Марк Тишман также пожелал паре успехов.

В свою очередь, президент театра "Ленком" Марк Варшавер выразил уверенность, что Андреевы найдут себе применение на сцене другого театра, сообщает News.ru.





Марк Варшавер президент театра "Ленком Марка Захарова", заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный работник культуры РФ Что касается того, что контракт не продлили, вероятно, значит, что художественный руководитель, к сожалению, уже не видит ее в труппе. Я уверен, что у нас все ребята талантливые, особенно молодежь. И поэтому они найдут себе применение в другом театре.

Варшавер добавил, что кадровые вопросы – "внутренняя работа и жизнь театра", которая абсолютна не интересна зрителям.

Актеры-блогеры

28-летний Игорь Андреев присоединился к труппе театра "Ленком" в 2023-м, до этого три года работал в Московском Новом драматическом театре. 27-летняя Ясмин играла на сцене "Ленкома" с 2022-го.

По данным СМИ, пара познакомилась во время учебы в ГИТИСе, который оба окончили в 2020-м. В конце июля 2026-го у супругов родилась дочь Василиса.

Андреевы активно ведут соцсети, рассказывая о закулисье театра. Также большим успехом у подписчиков пользовалась их рубрика "Те самые коллеги": юмористические скетчи о любовниках, которые флиртуют на работе и корпоративах, хотя находятся в браке с другими.

