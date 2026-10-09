Блогеры Игорь и Ясмин Андреевы рассказали о причинах ухода из "Ленкома"

Актеры и блогеры Игорь и Ясмин Андреевы, которые прославились в Сети благодаря роликам про коллег-любовников, объявили об уходе из театра "Ленком Марка Захарова". По словам супругов, с ними решили прекратить сотрудничество, потому что руководству не нравился их контент в соцсетях. Подробности – в материале Москвы 24.
"Встреча не задалась"
Актеры и блогеры Игорь и Ясмин Андреевы, ставшие звездами скетчей про коллег-любовников в своем блоге, заявили, что вынуждены уволиться из театра "Ленком Марка Захарова" из-за действий художественного руководителя. Пара не стала называть имен, однако известно, что с 2025-го должность занимает режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Панков.
Супруги уточнили, что Ясмин ушла в декрет в апреле, при этом руководство ее успокоило: при возвращении она без работы не останется.
"Ясенька, не торопитесь, возвращайтесь, когда захотите и когда восстановитесь. Для вас есть роли, мы вас ждем", – передали супруги слова руководства.
Однако летом Игорь пришел подписывать договор и обнаружил, что он только до 1 декабря, а не на весь театральный сезон. Такие же условия были предложены и Ясмин. При этом конкретные причины озвучены не были, уверяют супруги. Им лишь сказали, что руководству не нравится блог, который ведут ребята.
Пара попыталась прояснить ситуацию, поговорив с художественным руководителем лично. Однако актеры заявили, что "встреча не задалась". При этом Ясмин, которая собиралась вернуться к работе после декрета в конце сентября, поставили условие: в течение двух месяцев наглядно доказать, что она хочет работать в театре.
На этом фоне Андреевы заявили, что приняли решение досрочно уйти из театра, не дожидаясь истечения контракта.
"Поняли, что наше будущее не должно зависеть от людей, у которых семь пятниц на неделе: сегодня мы отправляем тебя в декрет, а завтра подпишем бумагу, что ты здесь больше не работаешь и возвращаться тебе некуда. Знаете, нас даже попросили извиниться за нашу встречу с худруком, за тот факт, что мы решили узнать, почему с нами так поступили", – добавил Игорь.
При этом супруги отметили, что очень любят "Ленком" и там потрясающий коллектив, но "раз в несколько лет меняется руководство, в этот – не совсем удачно".
"У нас все ребята талантливые"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/andreev.ig
В комментариях ребят поддержали подписчики, в том числе отметились и знаменитости.
Певец Марк Тишман также пожелал паре успехов.
В свою очередь, президент театра "Ленком" Марк Варшавер выразил уверенность, что Андреевы найдут себе применение на сцене другого театра, сообщает News.ru.
Варшавер добавил, что кадровые вопросы – "внутренняя работа и жизнь театра", которая абсолютна не интересна зрителям.
Актеры-блогеры
28-летний Игорь Андреев присоединился к труппе театра "Ленком" в 2023-м, до этого три года работал в Московском Новом драматическом театре. 27-летняя Ясмин играла на сцене "Ленкома" с 2022-го.
По данным СМИ, пара познакомилась во время учебы в ГИТИСе, который оба окончили в 2020-м. В конце июля 2026-го у супругов родилась дочь Василиса.
Андреевы активно ведут соцсети, рассказывая о закулисье театра. Также большим успехом у подписчиков пользовалась их рубрика "Те самые коллеги": юмористические скетчи о любовниках, которые флиртуют на работе и корпоративах, хотя находятся в браке с другими.