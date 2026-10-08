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08 октября, 12:58

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Меган Фокс сравнили с куклой из "Пилы" из-за изменившейся внешности

"Арестуйте хирурга": Меган Фокс нарвалась на жесткий хейт в Сети из-за внешности

Голливудскую актрису Меган Фокс раскритиковали за изменения во внешности из-за ролика с ее участием. По мнению некоторых пользователей, некогда секс-символ эпохи стала похожа на куклу из хорроров. Подробности – в материале Москвы 24.

"Боже мой, она погубила себя"

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/letterboxd; кадр из фильма "Пила-2"; режиссер – Даррен Линн Боусман; производство – Evolution Entertainment, Got Films, Karno's Film

Архивное видео с участием актрисы Меган Фокс завирусилось в Сети. В ролике знаменитость рассказала о своих любимых фильмах для киноплатформы Letterboxd.

Однако комментаторов привлекло не содержание фрагмента, а внешность знаменитости, которая, по их мнению, сильно изменилась. Одни заявили, что едва узнали звезду Голливуда, другие предположили, что 40-летняя Меган переборщила с пластическими операциями, третьи и вовсе обратили внимание на якобы лишний вес актрисы.

"Что случилось с Меган Фокс, которую мы все знали? Боже мой, она погубила себя", "арестуйте хирурга, который сделал это с ней", "она полностью изуродовала свое лицо. Как жаль", "когда женщины уже поймут, что пластическая хирургия делает их внешность хуже? Она испортила себе лицо и, судя по всему, волосы тоже. Такое ощущение, что она в парике", – написали хейтеры.

Также некоторые пользователи начали создавать мемы с ее участием. К примеру, на одной из картинок звезду "Трансформеров" сравнили с куклой из серии фильмов ужасов "Пила".

При этом поклонники знаменитости поспешили вступиться за Меган и отметили, что видео было записано через 7 месяцев после того, как она стала мамой в четвертый раз. Помимо этого, по мнению некоторых фанатов, на съемке был неудачно выставлен свет, возможно, плохой ракурс, а также не очень подходящий лицу Фокс макияж. Сочетание множества факторов и сделало ее лицо "неузнаваемым", утверждают пользователи.

Однако хейта в адрес звезды Голливуда оказалось так много, что аккаунт Letterboxd отключил возможность комментирования публикации с участием Меган.

"Она, должно быть, нуждается в работе!"

Фото: youtube.com/Ro

В начале октября актриса подверглась критике за участие в рекламе препарата от эректильной дисфункции. В ролике знаменитость предстала в красном обтягивающем комбинезоне, который подчеркнул все ее изгибы.

Часть хейтеров сосредоточилась на обсуждении внешности: некоторые отметили чересчур округлившиеся ягодицы и решили, что без вмешательства пластического хирурга не обошлось.

"У нее импланты в бедрах или что-то в этом роде", "ее тело выглядит странно", "что с ней произошло", "ты больше не выглядишь как Меган Фокс", "кто это?" – высказались комментаторы.

У других возникли вопросы к сути ролика: фолловеры предположили, что, раз звезда "Трансформеров" согласилась на участие в такой рекламе, дела с карьерой в Голливуде обстоят у Меган не лучшим образом.

"Меган, ты в порядке", "она, должно быть, нуждается в работе! Сначала реклама дезодоранта, теперь это", "Меган, какого черта", "нет, Меган. Просто, нет", – написали пользователи Сети.

Однако, по мнению самой актрисы, сложно найти более подходящего человека для этого проекта, ведь она почувствовала себя "рожденной для этой роли". Актриса также отметила важность освещения проблемы эректильной дисфункции и необходимость ее открытого обсуждения.

Любой, кто был в длительных отношениях, знает, что сексуальная жизнь переживает и взлеты, и падения. В такие моменты важны разговоры, прозрачность и поддержка партнера.
Меган Фокс
актриса

При этом знаменитость отметила, что изначально рекламный ролик содержал много намеков и дерзких шуток, однако актриса попросила продюсеров "сбавить градус" и смягчить содержание.

Что касается карьеры, по данным СМИ, Меган вернется к главной роли в продолжении культового хоррора "Тело Дженнифер". Оригинальная картина вышла в 2009-м и закрепила за Фокс статус секс-символа.

Важность участия Меган в столь крупном проекте сложно переоценить: в последние годы она появлялась в основном в эпизодических ролях. Кроме того, в 2024-м Фокс стала обладательницей сразу двух наград антипремии "Золотая малина": она была признана худшей актрисой за роль в хорроре "Джонни и Клайд" и худшей актрисой второго плана за проект "Неудержимые-4".

"Сделайте мне грудь, как у стриптизерши"

Фото: youtube.com/Call Her Daddy

Ранее актриса не скрывала, что прибегала к услугам хирургов. По данным СМИ, она минимум трижды делала маммопластику, в том числе для восстановления объема и формы груди после кормления детей. Помимо этого, Фокс делала коррекцию носа, не отрицала использование филлеров и ботокса.

Весной 2024-го в подкасте Call Her Daddy знаменитость заявила, что в свое время сделала еще одну операцию, но не раскрыла, какую именно. Помимо этого, актриса рассказала, что однажды просила хирурга сделать ей настолько большую грудь, насколько возможно, потому что больше не хотела возвращаться к подобному вмешательству.

Я не хотела очнуться после наркоза и увидеть размер B, в этом не было бы никакого смысла. Мне неважно, что сейчас в моде, а что нет: сделайте мне грудь, как у стриптизерши в 1990-х годах. Лучше я очнусь с самой большой грудью, какую только можно вместить в мое тело. Так я сказала своему доктору – так он и сделал.
Меган Фокс
актриса

Тогда же актриса заявила, что на самом деле перенесла меньшее количество пластических операций, чем ей приписывают. Меган рассказала, что серьезно относится к хирургическим вмешательствам, потому что не очень хорошо переносит наркоз и боится умереть на операционном столе.

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