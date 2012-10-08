У "Москвы 24" появилось бесплатное приложение для Android

Рисунок: Москва 24

Владельцы устройств с системой Android теперь смогут получать все новости "Москвы 24".

Новое приложение от телеканала можно бесплатно скачать в магазине Google Play.

Благодаря приложению владельцы android-гаджетов смогут смотреть прямой эфир и телепередачи канала "Москва 24". Кроме того, с помощью приложения можно отслеживать круглосуточные обновления новостной ленты M24.RU и первыми увидеть эксклюзивные видеосюжеты о событиях в столице. Пользователям также будут доступны записи всех информационно-познавательных программ канала.

В приложении доступна оперативно обновляемая информация о пробках, прогнозе погоды и курсах валют. А еще с помощью него можно публиковать интересные материалы в соцсетях и блогах или делиться новостями по электронной почте или SMS.

Важно и то, что приложение позволяет любому читателю M24.RU стать ньюсмейкером "Москвы 24" - в приложении доступна функция отправки новости с фото. Если вы стали очевидцем важного события или узнали интересную новость о жизни столицы - просто отправьте информацию из нового приложения "Москва 24" для Android.

Напомним, такое же приложение стало недавно доступно пользователям iPhone. В ближайшее время оно будет выпущено и для Windows Phone.