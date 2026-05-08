Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 20:17

Общество
Главная / Истории /

Адвокат Ульяненко: "фудкортицам" за хулиганство в ТЦ грозит арест до 15 суток

Агрессия и отвага: почему "фудкортницы" кошмарят российские торговые центры

Тренд на "фудкортниц" набирает популярность в интернете: юные девушки собираются у общепита в торговых центрах и проводят там часы. Причем зачастую их поведение весьма агрессивно. В чем причина такого досуга и на какие проблемы он указывает, расскажет Москва 24.

Челки, чокеры и хамство

Фото: 123RF.com/tykhyi

В соцсетях набирает популярность тренд на "фудкортниц": группы девушек-подростков (школьниц старших и средних классов или студенток колледжей) "оккупируют" фудкорты торговых центров, заказывая минимум еды, громко общаются, курят электронные сигареты и провоцируют других посетителей.

Их отличительными чертами считаются стиль 2000-х годов (челки, чокеры, макияж в виде звездочек). По словам очевидцев, девушки нередко демонстрируют хамство, устраивают драки и попытки спровоцировать окружающих ради контента.

Если подростки нарушают общественный порядок, следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, рассказал Москве 24 адвокат Виталий Ульяненко.

"Также можно попросить подойти представителя охраны торгового центра, но у них ограниченные права: они могут только в словесной форме потребовать прекратить нарушать общественный порядок. Административный инструментарий – составление протокола – есть только у правоохранительных органов", – добавил он.

Мой совет: если есть грубое нарушение общественного порядка и неуважительное приставание к окружающим, администрация заведения должна вызвать наряд полиции.
Виталий Ульяненко
адвокат

Ответственность, грозящая "фудкортницам", зависит от содеянного. По словам правозащитника, если девушки просто громко себя ведут, их достаточно вывести с территории.

"Если есть состав статьи о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ) – нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, – может быть назначено административное наказание в виде штрафа от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток", – пояснил эксперт.

По закону ответственность по статье 20.1 КоАП РФ наступает с 16 лет. Если подросток не достиг этого возраста, действуют другие составы, которые могут применяться в отношении родителей за ненадлежащее воспитание детей (5.35 КоАП РФ).

"С несовершеннолетними будет проведена профилактическая беседа о недопустимости такого поведения, а на родителей могут быть наложены санкции – предупреждение либо штраф до 2 000 рублей", – резюмировал Ульяненко.

Ранее зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев предложил создать для подростков, собирающихся в торговых центрах, комфортные пространства для досуга – на базе студенческих городков и заводов, сообщает News.ru. По его словам, там молодежь сможет полноценно проводить свободное время, а не просто "пить кофе".

Зампред подчеркнул, что массовое пребывание молодых людей на фудкортах возникает от скуки и ощущения "чужеродности в мире взрослых".

"Молодежь массово голосует ногами за те места, где создана комфортная, неформальная среда для общения", – сказал Толмачев.

Виноваты соцсети?

Фото: 123RF.com/stevanovicigor

Семейный психолог Юлия Метлова рассказала Москве 24, что этот тренд является формой подростковой социализации, а не проявлением меркантильности, заключающемся в экономии на еде.

"Подростковый возраст – период, когда для человека становится критически важным чувство принадлежности к группе. И подростки собираются не столько ради еды, сколько ради общения, ощущения "мы" и совместного пространства. Фудкорт оказывается очень удобной средой – тепло, безопасно, бесплатно, и никто не требует что-то заказывать, как в кафе", – пояснила специалист.

Кроме того, для многих подростков это современный аналог двора, который был естественным местом встречи у предыдущих поколений, добавила она.

Соцсети формируют ощущение, что нужно быть заметным, принадлежать к какому-то стилю, сообществу или тренду. И поэтому появляются такие названия, какие-то визуальные коды, музыка, манера поведения. Все это помогает почувствовать подростку свою идентичность.
Юлия Метлова
семейный психолог

Согласно мнению эксперта, каждое поколение создает свои формы объединения, язык и ритуалы.

"Просто сейчас это происходит не во дворе или на лавочке, а в торговом центре и одновременно в социальных сетях. Иногда взрослым такое поведение может казаться вызывающим или шумным и действительно быть таким", – отметила психолог.

Однако очень важно разделять: есть обычная подростковая групповая динамика, а есть реальная агрессия или нарушение границ поведения, заключила она.

Читайте также


Зудакова Татьяна

обществоистории

Главное

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика