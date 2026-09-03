Россиянка пытается связаться с Майли Сайрус после кражи никнейма в соцсети X

Американская певица Майли Сайрус решила сменить творческий псевдоним и отныне будет именоваться просто Майли. Однако знаменитость столкнулась с неожиданным препятствием при смене никнеймов в социальных сетях: на одной из платформ имя уже было занято, причем пользовательницей из России. Подробности – в материале Москвы 24.

"Моя интеллектуальная собственность"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ermokhina.ksenia

Американская певица Майли Сайрус решила сменить творческий псевдоним накануне выхода десятого альбома и представляться просто Майли. Она переименовала и свои соцсети, однако столкнулась с неожиданным препятствием: нужный юзернейм (Miley) в соцсети Х оказался занят россиянкой Ксенией. Англоязычные фанаты стали писать пользовательнице, чтобы она удалила свой аккаунт, уступив тем самым спорный @miley их кумиру.

В свою очередь Ксения рассказала в своих соцсетях, что создала страницу в 2012-м и вела ее до 2019-го, пока не потеряла пароль. В итоге история с американской звездой закончилась тем, что у Сайрус внезапно поменялся ник, а у Ксении имя аккаунта было изменено на @miley____123.

В беседе с изданием Super Ксения отметила, что готова была уступить никнейм, если бы к ней обратились с такой просьбой, однако ни представители соцсети, ни команда певицы ей не написали. При этом сама девушка не оставляет попыток выйти на связь с Майли.





Ксения пользователь Сети Не имеет значения, что аккаунтом я не пользовалась. Есть социальная справедливость. Если вы не пользуетесь своей квартирой, у вас ее никто не отбирает. Этот никнейм – моя интеллектуальная собственность.

Девушка добавила, что уступила бы ник Майли за билеты на ее концерт.

"Зачем ник забрала?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/miley

Впоследствии под публикациями певицы появились комментарии пользователей: подписчики потребовали объяснить ситуацию с тем, что певица забрала ник у россиянки.

"Майли, чего там с ником? Как решать будешь?", "фу, как некрасиво! Украсть никнейм у незнакомой девушки и теперь выдавать его за свой", "когда отжала ник у русской девочки", "как-то некрасиво просто отобрать никнейм", "зачем ник забрала?", "будут какие-то пояснения по поводу украденного ника?", "просто ник отжать у обычной девушки – это ок? Денег не было купить?", "Майли Отжимайрус", "отобрать чужое – это нормально?", – обратились к певице пользователи Сети.

Смену сценического имени и отказ от фамилии прокомментировал отец Майли, актер и музыкант Билли Рэй Сайрус. Он выразил поддержку знаменитой дочери в своих соцсетях, отметив, что многие легендарные исполнители были известны публике мононимно.





Билли Рэй Сайрус американский актер, музыкант Сейчас семья значит больше, чем когда-либо. Я всегда называл свою маленькую девочку Майли. Просто... Майли. <...> Это естественный путь для легендарной суперзвезды. И легенда продолжает жить! С нетерпением жду новый альбом.

Он также добавил, что успел выразить поддержку Майли лично и заверить в том, что его не смутил отказ дочери от фамилии.

"С бровями все выглядят лучше"

Фото: legion-media.com/Future Image

Майли часто критикуют в Сети, в том числе из-за откровенных образов и смелых экспериментов с внешностью. Например, в марте 2025-го знаменитость появилась на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе с обесцвеченными бровями. Однако такой шаг не оценили ее поклонники.

"Зачем обесцвечивать брови? Если вы хотите, чтобы их было не так видно, просто сбрейте их", "с бровями все выглядят лучше", "зачем намеренно портить хороший вид?" – поделились мнением комментаторы.

При этом в апреле того же года Майли появилась на публике в черном мини-платье с открытыми плечами, капроновых колготках и туфлях с острым мысом. Волосы были уложены мелкими прядями. Пользователи соцсетей сочли образ неопрятным и безвкусным.

В свою очередь, сама певица старается не обращать внимание на хейтеров и часто игнорирует их, однако она также признавалась в интервью, что чрезмерно резкая критика внешности все же ее задевает.