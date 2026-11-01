Турэксперт Васильева назвала пять городов, где можно посетить экскурсию на ретротрамвае

Есть в трамваях что-то романтическое: смотреть на город под неторопливый стук колес и представлять себя в каком-нибудь старом советском фильме. В некоторых российских городах проводят трамвайные экскурсии, для которых используют старые модели, а во время поездки рассказывают о достопримечательностях, которые встречаются на пути. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, где можно романтично покататься на трамвае.

Санкт-Петербург

Экскурсионный маршрут по Санкт-Петербургу проходит в реплике советского трамвая 1930-х годов ЛМ-33, известного в народе как "американка". Маршрут начинается от Василеостровского трамвайного парка, из которого в 1907 году вышли первые электрические трамваи, и заканчивается также на Среднем проспекте Васильевского острова.

По пути встретятся главные городские достопримечательности – Петропавловская крепость, крейсер "Аврора", Михайловский замок и другие, а гиды обещают рассказать множество занимательных и малоизвестных фактов, например, что такое каблучные знакомства. Экскурсии проходят каждый день в 10:00, 13:00 и 16:00.

Как добраться и сколько стоит: самолетом 1,5 часа в пути в одну сторону и в среднем от 4 100 рублей за билет туда и обратно, поездом (с Ленинградского, Киевского, Курского или Восточного вокзала) – от 1 850 рублей в одну сторону (8–10 часов в пути в одну сторону) или "Сапсаном" (около четырех часов) от 3 500 рублей в одну сторону. Стоимость билета на экскурсию – 650 рублей с человека.

Пермь

В Перми в ретротрамвае вообще сделали кафе. Здесь можно выбрать рейс с желаемой программой: экскурсия, выступление актеров или музыканта (скрипка или саксофон) или аудиоспектакль. Маршрут начинается и заканчивается на остановке "Разгуляй", продолжается 1,5 часа и пролегает по центру города мимо Театра оперы и балета, Эспланады, Ботанического сада и других достопримечательностей.

Цены в кафе примерно такие: капучино 260 рублей, литр облепихового чая – 400 рублей, пицца пепперони – 950 рублей.

Как добраться и сколько стоит: перелет в Пермь – 2–2,5 часа в одну сторону и в среднем от 7 400 рублей за билеты туда и обратно. Цена билета на трамвай зависит от выбранного рейса: обычный или аудиоспектакль – 300 рублей, экскурсия или живая музыка – 450 рублей, театральный рейс – 850 рублей.

Калининград

Кафедральный собор в Калининграде организует целую программу с путешествием на ретротрамвае. Каждую субботу и воскресенье в 12:00 туристы сначала отправляются кататься по городу на трамвае, который оборудован экранами: на них демонстрируют виды тех же улиц десятилетия назад, а на остановке у Королевского замка можно увидеть внутренний двор в очках виртуальной реальности. После часовой поездки будет немного свободного времени, а потом – органный мини-концерт в соборе.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Калининграда – 2,5 часа в пути в одну сторону и в среднем от 7 900 рублей за билеты туда и обратно. Билет на экскурсию – 1 700 рублей, детский – 1 300 рублей.

Иркутск

В Иркутске ретротрамвай 1975-го года выпуска катает туристов по историческому центру. На экскурсии гид расскажет об истории трамвая в городе и о его достопримечательностях, а в конце проведет викторину на знание материала. Победитель получит билет в музей.

Маршрут начинается и заканчивается на улице Пискунова напротив управления Иркутскгортранса и пролегает мимо усадьбы городского головы Владимира Сукачева, танка "Иркутский комсомолец", купеческого сквера, Центрального рынка, Глазковского моста и других. В ноябре запланированы всего две трамвайные экскурсии: 15 и 29-го числа в 11:00.

Как добраться и сколько стоит: перелет в Иркутск – 6–6,5 часа в пути в одну сторону и в среднем от 20 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Билет на экскурсию – 850 рублей.

Коломна

Трамвай считается одним из символов Коломны наряду со знаменитой пастилой. Именно на Коломенском заводе в 1891 году был собран первый электрический трамвай в Российской империи.

"Коломенский трамвай желаний" предлагает как обычную обзорную экскурсию по городу, так и несколько тематических маршрутов, например, "советский" для ностальгирующих по прошлому, "почтовый", где расскажут об истории города через почтовую службу, "пряничный", посвященный коломенским пряникам и не только, и другие. Каждый маршрут начинается у Депо на улице Кирова возле электронных часов.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Казанского вокзала, в пути – около 2,5 часа, билет – от 529 рублей в одну сторону. Билет на экскурсию – от 900 рублей в зависимости от маршрута.