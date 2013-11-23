Мастерить рождественские украшения научат на "Флаконе"

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 23 ноября, всех, кому уже сейчас не терпится ощутить настроение приближающегося зимнего праздника, ждут в Art Academy на дизайн-заводе "Флакон". Здесь научат мастерить рождественские композиции и декоративные новогодние ели. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию занятия.

Создавать украшения посетители будут под руководством обладательницы диплома Международной школы флористов "Николь" Нины Коляда. Освоив различные техники и проявив фантазию, участники мастер-класса "Новогодняя флористика" создадут своими руками необычные подсвечники, арт-елки и другие элементы праздничного декора.

Начало трансляции – в 15.00.

Трансляция завершена.