14 апреля 2015, 16:23

Город

Территориальные схемы Новой Москвы утвердят к лету

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Территориальные схемы Новой Москвы откорректируют по замечаниям жителей и представят на утверждение к лету этого года. Об этом сообщил первый замуководителя департамента развития новых территорий Москвы Валерий Шкуров, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"На публичных слушаниях жители высказывали свои замечания, которые еще надо оценить специалистам Института Генплана Москвы. Предложения населения будут учитывать. Наверняка, будут какие-то корректировки в транспортном и инженерном каркасах. Я полагаю, что к лету территориальная схема будет доработана и представлена на утверждение", – заявил Шкуров.

По его словам, территориальные схемы станут своего рода основой, на которой затем разработают Генеральный план развития Новой Москвы и детальные проекты планировок конкретных участков.

Ранее M24.ru сообщало, что порядка 29 тысяч замечаний по территориальным схемам Новой Москвы высказали жители в ходе публичных слушаний. По словам главного архитектора столицы Сергей Кузнецова, все предложения архитекторы учтут при проектировании территории

Предполагается, что к 2020 году в Троицком и Новомосковском округах будут проживать порядка полутора миллионов человек, а в эксплуатацию введут 100 миллионов квадратных метров недвижимости.

Кроме того, предполагается реконструировать в Новой Москве более 380 километров дорог, а построить – 476.

Как развиваются территории Новой Москвы

Всего в 2015 году в Новой Москве должно появиться около 35 тысяч рабочих мест. Кроме того, на новых территориях планируется разместить шесть органов федеральной власти.

В Новую Москву могут переехать Счетная палата, Мосгорсуд, столичные управления ФСИН, налоговой службы и Следственного комитета России и московская прокуратура. Также в ТиНАО могут появиться филиал НИИ им.Н.В. Склифосовского и Музей истории ГУЛАГа.

Как ранее сообщил M24.ru официальный представитель первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова Александр Мачевский, директивных решений о переезде ведомств в Новую Москву со стороны правительства пока нет. Насколько целесообразен или эффективен данный переезд, смогут решить сами ведомства, отметил он.

