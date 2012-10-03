Количество полицейских в Новой Москве вдвое меньше нормы

Фото: ИТАР-ТАСС

Перед полицией в Новой Москве остро в стал кадровый вопрос. В настоящее время число сотрудников УВД Троицкого и Новомосковского округов составляет чуть более половины от комплекта. Об этом рассказал и.о. начальника ведомства Рифат Каберов.

Штат пополняется ежедневно, но пока полицейских не хватает, заявил Каберов. По его словам, управление МВД Подмосковья из-за собственных кадровых проблем практически не оставило своих сотрудников после передачи территории столице.

Кроме того, московские полицейские, придя в новый округ, столкнулись с бытовыми проблемами. В настоящее время УВД располагается на базе бывшего отдела полиции по Троицку, отметил и.о. начальника.

Как сообщает "Интерфакс", с июля по сентябрь в Троицком округе зарегистрировано 814 преступлений, 220 из них раскрыто, 44 дела направлено в суд.

При этом Троицкий округ менее криминальный, чем Новомосковский. В нем совершается меньше преступлений, они в основном мелкие. В Новомосковском округе ситуация сложнее, он находится ближе к столице и в нем много торговых центров, подчеркнул Каберов.