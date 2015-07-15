Фото: spiegel.de

Череп немецкого режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау похищен из могилы, об этом сообщает немецкая газета Der Spiegel.

При этом могилы братьев режиссера оказались не тронутыми. Полиция не исключает окультных причин происшествия, так как поблизости были обнаружены следы воска.

Фридрих Мурнау – режиссер эпохи немого кино, один из выдающихся классиков немецкого киноэкспрессионизма, направления 1920-х годов. Его самые известные работы: Последний человек, Призрак, Четыре дьявола. Но самым выдающимся шедевром режиссера стала картина "Носферату. Симфония ужаса", основой сюжета для которой стал роман "Дракула" Брэма Стокера.

Фридрих Мурнау погиб по пути на премьеру фильма "Табу" в Нью-Йорке 11 марта 1931 года. Тело режиссера было переправлено в Германию для захоронения.