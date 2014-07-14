Российская туристка погибла в Норвегии, сорвавшись в водопад

На западе Норвегии погибла туристка, сорвавшаяся в водопад Верингсфоссен, сообщает ИТАР-ТАСС. Процедуру опознания пока не проводили, но спутник погибшей заявил норвежским властям, что она была гражданкой России в возрасте около 50 лет.

В полицию о случившемся сообщили в 13:45 по местному времени (15:45 мск).

Спасательные службы три часа доставали тело погибшей из горной реки. В ближайшее время оно будет доставлено в Берген.



Точные обстоятельства произошедшего пока не установлены, рабочей версией является несчастный случай.

В настоящее время полицейские опрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства происшествия. В ближайшее время родственники женщины будут извещены о случившемся, отметили в полиции.