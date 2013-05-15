Ночь в Гоголь-центре: дискуссии, кинопоказы и концерты

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках акции "Ночь в музее" в Гоголь-центре 18 мая пройдет специальная развлекательная программа, разделенная на несколько тематических жанров. Мероприятия продлятся до 02.00.

С 21.00 стартует проект под названием "Гоголь +. Театр как провокация: дискуссия к выходу спектакля "Идиоты". Посетителям предложат принять участие в дискуссии о спектакле по мотивам фильма Ларса Фон Триера, а также обсудить наиболее спорные и радикальные проявления современного искусства. Участники беседы будут спорить о значении слова "провокация" и способах отличия голой провокации от художественного высказывания.

В дискуссии примут участие режиссер Кирилл Серебренников, драматург, автор пьесы "Идиоты" Валерий Печейкин, художник Олег Кулик, поэт и переводчик Кирилл Медведев, кинокритик, автор книг, статей и эссе по истории и теории кинематографа, театра и литературы Зара Абдуллаева.

В 23.00 запланирован акт №0 [корпорации "жёлтый асфальт"]. Группа "Желтый асфальт" сформировался в 2009 году. Основателями команды выступили студенты Школы-студии МХАТ, курса Серебренникова. В состав коллектива входят певец-импровизатор Алексей Шахриев (Риналь Мухаметов), ударник хлоп-хлоп-ножного типа Бах "Динамит" Рах (Никита Кукушкин), гитарист Юрий Лобиков, венгерский танцор Симон.

В рамках "Ночь в Гоголь-центре" группа представит программу "В шаге от Майского жука".

В 00.30 начнется кинопоказ фильма Ларса Фон Триера "Идиоты", который завершит ночную программу Гоголь-центра.

"Идиоты" - кино жесткое и бескомпромиссное, одновременно страшное и смешное. Герои фильма бунтуют против несправедливости в обществе, ищут в себе "внутреннего идиота", изображая инвалидов и устраивая масштабные социальные провокации", - отметили организаторы проекта. Подчеркнув, что у зрителей есть шанс сравнить фильм и постановку Кирилла Серебренникова.

Добавим, что вход на ночные мероприятия в Гоголь-центре бесплатный. Однако необходима предварительная запись. Регистрация завершается за 2 часа до начала мероприятий.