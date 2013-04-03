Ролики для "Ночи пожирателей рекламы" озвучат звезды эстрады и кино

Фото: ИТАР-ТАСС

В "Крокус Сити Холле" 19 апреля состоится долгожданное событие для всех любителей рекламного жанра - "Ночь пожирателей рекламы". Около 400 роликов, которые увидят московские зрители, озвучат звезды российской эстрады и кино.

"Очень приятно отметить, что все те, к кому мы обратились с таким предложением, с большим энтузиазмом взялись за работу", - заявил продюсер российского проекта Даниил Костинский.

Отметим, что предыдущие 10 лет шедевры мировой рекламы показывались в России с субтитрами, а до этого, по настоянию владельца коллекции Жана Мари Бурсико, вообще шли просто на языке оригинала.

По словам Костинского, на этот раз показ шестичасовой программы начнется с блока постсоветской рекламы, роли в которой тогда исполняли многие известные медийные персоны. Для тех из них, кто приедет на шоу, эта часть "Ночи пожирателей рекламы" станет сюрпризом. Кроме того, программа будет включать блок запрещенной рекламы и блок о плагиате в рекламе. Всего будут представлены ролики из 50 стран мира.

Среди гостей вечера ожидаются Федор Бондарчук, Александр Цекало, Дмитрий Дибров, Алексей Лысенков и многие другие звезды отечетсвенного телевидения.

Чтобы размяться и отдохнуть в ходе шестичасового "марафона" гостям будет предложен 20-метровый бар, интересные стенды, конкурсы, а желающие смогут отдохнуть на пуфиках.

Телеканал "Москва 24" будет вести прямую трансляцию из "Крокус Сити Холла" и покажет не только происходящее на виду, но и закулисье "Ночи пожирателей рекламы".