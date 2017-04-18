Саркози призвал французских избирателей голосовать за Фийона

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Николя Саркози призвал французских избирателей проголосовать за Франсуа Фийона в ближайшее воскресенье. Такое обращение экс-президент Франции опубликовал на своей странице в Twitter.

Саркози отметил, что страна окажется на перепутье. Экс-президент добавил, что на протяжении пяти лет работал с Фийоном и знает, что ему можно доверять.

Dimanche prochain je vous demande de vous rassembler derrière @FrancoisFillon. - NS pic.twitter.com/4snnf2wfRm — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) 18 апреля 2017 г.

[/html]Президентские выборы во Франции пройдут в два тура. Первый тур назначен на 23 апреля, второй на 7 мая.