18 апреля 2017, 22:06

Политика

Саркози призвал французских избирателей голосовать за Фийона

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Николя Саркози призвал французских избирателей проголосовать за Франсуа Фийона в ближайшее воскресенье. Такое обращение экс-президент Франции опубликовал на своей странице в Twitter.

Саркози отметил, что страна окажется на перепутье. Экс-президент добавил, что на протяжении пяти лет работал с Фийоном и знает, что ему можно доверять.

[html]


[/html]
Президентские выборы во Франции пройдут в два тура. Первый тур назначен на 23 апреля, второй на 7 мая.

